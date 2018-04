© afp

Et ass keen neien Trend, heiansdo geschéie sougenannte "Leaks" vu Produiten oder News an dat ass natierlech fir grouss Marken absolut net acceptabel.Nei iPhone-Modeller, AirPods 2 oder den neien iOS: all Annonce vun der Mark ass dacks vill ze fréi um Internet oder an der Press. Eng Gewunnecht, déi de Responsabele vun der Firma absolut net gefält an och Angscht mécht.Am interne Bréif gouf grad erkläert, wéi eng Mesuren d'Responsabel bis elo scho geholl hu géint Leit, déi de Secret net respektéiert hunn a bestätegen, dass nach méi streng Strofen ouni Problem a Fro kéimen. Problem: ee weideren Employé huet dëse Bréif och elo schonn engem Journalist vu Bloomberg geschéckt.Alles hat mat enger Reunioun zu Cupertino am Januar ugefaangen. Do huet den iOS-Chef a macOS-Chef verschidde Moossnamen ugekënnegt, fir verschidde Software-Neiegkeeten ze verspéiden a sech esou op besser Versioune vun de Betribssystemer ze konzentréieren. Nom Skandal vum luesen iPhone oder vun den iOS11-Problemer, wollt den High-Tech-Ris kee Risiko agoen an all d'Feeler vun den aktuelle Versiounen esou séier wéi méiglech verbesseren.De Problem ass, dass ee vun den Invitéë vun dëser Versammlung de Contenu vum Meeting un d'Press geschéckt huet. Apple huet direkt matgedeelt, dass hien erausgehäit gouf a confirméiert gläichzäiteg, dass et tatsächlech eng geheim Reunioun gouf.Lescht Joer goufen 29 Employéen erausgehäit, déi ze vill geschwat hunn. 12 vun hinne si festgehale ginn a riskéieren Prisong oder Geldstrofen. Apple huet dës Beispiller benotzt, fir potentiell aner Persoune vun dëser Iddi ofzeschrecken."Net nëmme verléieren dës Persounen hiren Job, mä se kéinten och ganz vill Problemer hunn, eng nei Plaz ze fannen. Esou eng Dot kéint zu hirer perséinlecher an professioneller Identitéit fir ëmmer gehéieren." Apple ass also ganz strikt a kloer: null Toleranz, wann esou ee "Leak" an Zukunft nees geschéie géif. Mol kucken, ob d'Employéë sech drun halen, oder net.