© afp

Déi amerikanesch Video-Streaming-Entreprise huet nees ganz gutt Zuele geschriwwen, awer nëmmen a Punkto Clienten. Vun 125 Millioune Leit, déi abonnéiert sinn, lieft d'Halschent baussent vun den USA.Am 1. Trimester gouf et eng Hausse bei de verkaaften Aboen, déi méi grouss war, wéi d'Erwaardunge vum Service. 7,4 Millioune Leit hu sech während den 3 éischte Méint vun dësem Joer ageschriwwen. Dat ass eng Millioun Leit méi, wéi Netflix geduecht hat. Déi grouss Majoritéit vun de Useren, déi a bal 200 Länner verdeelt sinn, bezuelen och fir de Service, deem säi Präis rezent nach praktesch iwwerall an d'Luucht gaangen ass.D'VOD-Plattform huet ganz vill investéiert, fir hir international Entwécklung z'ënnerstëtzen. Serien, Filmer oder Dokumentarfilmer ginn ëmmer méi a Friemsprooche proposéiert. Déi kalifornesch Firma huet zum Beispill Dark, eng Fantasy-Serie aus Däitschland, oder La Casa del Papel aus Spuenien finanzéiert a produzéiert - an déi hu ganz vill Succès. Original-Contenue ginn hei ëmmer méi gefuerdert.8 Milliarden Euro ginn dëst Joer ausginn, fir e Katalog vu 700 original Serien oder Filmer proposéieren ze kënnen. Fir esou Filmer wéi Hollywood-Studioe produzéieren ze kënnen, muss d'Firma déi néideg Budgeten op den Dësch leeën. Netflix rechent mat enger Perte vun 3 bis 4 Milliarden Dollar dëst Joer an ass prett, fir nach wärend e puer Jore keng finanziell schwaarz Zuele ze schreiwen.Op der anerer Säit hunn dës gutt Resultater vun den Aboen een direkten Impakt op d'Bourse, vum Ufank vum Joer un huet d'Aktie vum Video-Streaming-Service scho 60% gewonnen. An 3 Méint huet d'Firma méi Profitter degagéiert wéi wärend dem ganze Joer 2016. Op 135 Milliarden Dollar gëtt hiert Kapital mëttlerweil op der Bourse estiméiert.Netflix muss sech als neie Service duerchsetzen an heiansdo och erliewen, wéi d'Reegele vum Kino-Business géint hir Approche ginn. Zum Beispill krut kee vun den Netflix-Filmer d'Autorisatioun, fir beim Film-Festival zu Cannes matzemaachen, well se net a Kinoen erauskommen. Eng Polemik, déi virun e puer Wochen ugefaangen huet a bis haut dauert.Intressant gëtt op alle Fall ze wëssen, wien elo méi staark ass: den traditionelle Kino-System oder déi méi revolutionär Manéier, fir Filmer ze finanzéieren an ze diffuséieren ...