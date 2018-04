Nach ëmmer dominéiert Facebook déi sozial Medien zu Lëtzebuerg, 3 vu 4 Residente sinn op dëser Plattform ugemellt. Dono, wäit dohannert, kënnt dann Instagram, wat vun all drëttem Resident benotzt gëtt. Weider op Podium stinn Snapchat, LinkedIn a Pinterest, déi vu 25 Prozent vun de Leit genotzt gëtt. Hei ass z'erwähnen, datt d'Zuele vu Instagram an Pinterest am leschte Joer signifikant an d'Luucht gaange sinn.Weltwäit ganz grouss ass den Afloss vun Twitter am Grand-Duché méi klengt. Just 15 Prozent vun der Populatioun sinn op dësem soziale Medium aktiv.Vill vun de User notzen dann och méi wéi eng Plattform. Am Populärste sinn déi sozial Medie bei Leit tëscht 16 a 34 Joer.Ma net jiddereen ass an de soziale Medien aktiv. Ëmmerhin bal all fënneften Awunner vu Lëtzebuerg ass op kenger Plattform ugemellt.

Comme en avril 2017, la première question du mois d’avril porte sur l’usage des réseaux sociaux les plus populaires au Luxembourg. Quels sont parmi notre choix les réseaux les plus utilisés ? Quelles sont les dernières tendances par rapport à l’année dernière ?

Comme l’année précédente, le paysage social au Luxembourg est dominé par Facebook, 3 résidents sur 4 signalent utiliser Facebook ! Facebook est suivi, loin derrière et malgré une évolution positive, par Instagram qui n’est utilisé que par un tiers de la population résidente. Le podium des 3 réseaux les plus utilisés est complété par Snapchat, Pinterest et LinkedIn qui comptent tous les trois parmi leurs utilisateurs un quart des résidents. Il est également à noter que l’utilisation d’Instagram et de Pinterest a augmenté de manière significative par rapport à l’année dernière.

Twitter est utilisé par 15% des résidents au Luxembourg. Les autres réseaux proposés recueillent tous moins de 5% des voix : 4% utilisent la plateforme Tumblr, 3% ont un compte utilisateur Flickr et 2% utilisent Xing.

Peu surprenant, l’utilisation des différentes plateformes varie fortement selon l’âge des répondants. Surtout, les plateformes essentiellement basées sur des contenus multimédias comme Instagram et Snapchat ont une audience plutôt jeune. Le taux d’utilisation des réseaux sociaux les plus populaires est en général largement plus important parmi les personnes entre 16 et 34 ans !

Il reste à ajouter que 19% des répondants (la moitié des personnes de plus de 65 ans !) ont indiqué n’utiliser aucune des plateformes proposées dans notre questionnaire.