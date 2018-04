© public domain

Fir géint de Problem vum illegale Verdeele vun audiovisuelle Fichiere virzegoen, wëll déi franséisch Kulturministesch eng schwaarz Lëscht verëffentlechen an där all d'Säiten, déi den illegale Streaming-Service ubidden, opgezielt ginn.



Et misst een natierlech all déi Adresse reegelméisseg aktualiséieren, fir se komplett vum Netz ze huelen. Den Accès misst hei ouni Kompromëss blockéiert ginn oder hir Referenz vu Sichmaschinne geläscht ginn. Et muss een direkt un der Wuerzel vun der Säit handelen, esou d'Ministesch.



All Site misst identifizéiert ginn, fir dass hir Adress un déi kompetent Autoritéiten oder Partner weidergeschéckt ginn. Wann all Acteur vum Internet matmécht, géif een zimlech séier op ee Resultat kommen. Enn 2009 gouf "Hadopi" a Frankräich gegrënnt, fir Wierker ze diffuséieren an d'Rechter um Internet ze beschützen. Eng Instanz, déi Warnungen un Internetuser schéckt, déi illegale Contenu iwwer peer-2-peer erofgelueden.



"Dës Léisung passt net méi zum aktuelle Problem, well 80% vum illegale Eroflueden leeft iwwer Streaming-Säiten", esou déi franséisch Kulturministesch Françoise Nyssen.

Eng Léisung, déi fir jiddereen zougänglech ass: keng Software, déi ee muss installéieren, keng Torrent-Fichieren, déi ee fannen an duerno eroflueden oder deelen muss. E Klick geet hei duer. Méi séier, méi einfach, méi geféierlech. Dës Woch hu verschidden Associatiounen, déi de franséische Kino representéieren, d'Regierung kritiséiert, well se nach keng konkret Moossname géint dës illegal Manéier, sech Filmer unzeschafen, proposéiert huet. An deem Kontext géifen déi verschidde Firmen 1,3 Milliard Euro verléieren.Elo bleift just déi juristesch Fro vun dëser Léisung. Eng Säit gëtt nëmmen op Uerder vun der Justiz blockéiert, wat éischter komplizéiert ausgesäit, wann een d'Ausmoosse vun der neier massiver Strategie analyséiert. Fir all Säit misst e Fall opgemaach ginn, a permanent aktualiséiert ginn. Eng Kommissioun an ee Mediateur solle sech méi intensiv mam Thema auserneesetzen.Ob een esou eng Léisung hei zu Lëtzebuerg och kéint ëmsetzen? Bei eis am Land gëtt et eng éischter grouss Toleranz fir esou Säiten, jiddereen ass responsabel fir dat, wat ee kuckt, huet et deemools geheescht. Et gëtt kee Monitoring vum Surfen organiséiert an och keng Säite blockéiert. Bis elo mol.