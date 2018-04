Am Kader vun der RSA-Konferenz, déi bis den 20. Abrëll zu San Francisco organiséiert gouf, huet Microsoft Azure Sphere virgestallt, eng komplett Léisung fir connectéiert Objeten. D'Firma hofft mat dësem Konzept, d'Léisung fonnt ze hunn, fir Millioune Produiten, déi mat engem Mikrokontroller animéiert sinn. Et sinn Chippen, déi eng schwaach Stäerkt hunn, déi een ënner Anerem a Routeren, intelligent Spiller, Frigoen oder Luuchten erëmfënnt.Azure Sphere huet als Missioun de grousse Problem vum "Internet of Things" ze léisen: D'Sécherheet. Komplizéiert, esouguer heiansdo onméiglech Updates... vill Lücke sinn am permanente Gebrauch doheem, um Büro, dobaussen...D'Léisung wier also hei een zertifizéierten Chip ze proposéieren, dee geséchert an un d'Cloud Servicer vu Microsoft connectéiert ass.Hei gëtt awer keen Windows benotzt, fir dës Mikrokontrolleren ze pilotéieren. Dofir awer Azure Sphere OS, ee séchert Betribssystem, deen op Linux baséiert a mat Technologien, déi fir Windows gebaut goufen, verbessert gouf. An 43 Joer ass et déi éischte Kéier, dass Microsoft e Kär mat Linux wäert op de Maart bréngen. Eng Premiere fir d'Grupp a fir d'Industrie, esou den Brad Smith, President vu Microsoft.Déi éischt Produiten, déi mat dëser Technologie equipéiert ginn, misste bis zum Schluss vum Joer op de Maart kommen. Den éischten Chip geet ganz geschwënn an d'Masseproduktioun.Dës Nouvelle ass eng nei Etapp an der Geschicht tëscht Microsoft an Linux, déi elo ëmmer méi däitlech gëtt.