© icon/newstory

© icon/newstory

D'Diere vum éischte validéierte Modell goufen am Mäerz zu Austin am Texas fir d'éischt Kéier opgemaach. D'Haus gouf komplett mat engem Prototyp vum Printer produzéiert a gebaut. ICON, d'Firma, déi fir d'Maschinn responsabel ass, huet mat New Story zesummegeschafft, fir dëst Konzept ze lancéieren.Méi wéi 1 Milliard Leit hunn op der Welt keen Daach iwwer dem Kapp. D'Zil vun dëser Kooperatioun ass, fir deene Leit, egal wou um Planéit, ee korrekt Doheem proposéieren ze kënnen, fir e ganz faire Präis.Déi definitiv Versioun vum Printer ass geschwë fäeg, e ganzt Haus vun 55 bis zu 75 Quadratmeter a manner wéi 24 Stonnen ze bauen. D'Rechnung fir all Unitéit bleift ënner 4000 Dollar.Verschidde Mëschunge vu Matière goufe getest, fir dat bescht Resultat a puncto Sécherheet, Komfort a Flexibilitéit ze erreechen. Dat Ganzt produzéiert keen Dreck a funktionéiert och a méi schwéieren Aarbechtskonditiounen, fir egal wou op der Welt agesat kënnen ze ginn.New Story ass eng Associatioun, déi d'Liewe vu ganz ville Leit op der Welt schonn positiv verännert huet, mä fir op e konkret Resultat ze kommen, kéint et nach laang daueren. Mat Hëllef vun dëser Léisung geet hir Aventure e Krack méi séier, fir esou eng global Léisung am Problem vum Logement ze fannen.