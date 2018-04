De Service vum Lëtzebuerger Regulatioun-Institut ass gratis an de Konsument ka kucken, ob déi reell Performance vum mobillen Internet oder vu sengem Internetuschloss doheem esou séier ass, wéi dat wat den Operateur versprécht. Am Beschte soll een e puer mol am Dag moossen, an och wou ee moosst wier wichteg, erkläert den Direkter vum ILR de Luc Tapella. Passivhaiser géifen hautzedaags ganz gutt géint Stralen isoléieren, esou kann de mobillen Internet dobannen net esou gutt sinn, wéi dobaussen op der Strooss. Dat nämmlecht gëllt fir den Internet doheem: Wat ee méi wäit ewech vum Modem am Haus ass - zum Beispill op der Terrass - wat d'Connectioun méi schlecht ass.D'Resultater ginn anonym gespäichert an op enger Kaart um Site kann ee kucken, wat an der Ëmgéigend mat wéi engem Operateur gemooss gouf. All Standuert gëtt em 300 Meter verréckelt a bleift sou och anonym.Checkmynet.lu wier op de Lëtzebuergesche Marché ausgeriicht a vun den Operateuren hei am Land getest ginn. Mä opgepasst beim mobillen Internet (4G, 3G, etc.): D'Applikatioun kéint bis zu 200 Megabyte verbrauchen heescht et vun der Säit vum ILR.