Domadder ass elo Schluss mat der Strategie vun der amerikanescher Mark, fir aus sengem Produit e Luxus-Objet ze maachen.Et war de leschte Buttek, deen exklusiv esou Auere verkaf huet. De reservéierten Eck vum grousse Buttek Isetan zu Tokyo, dee ganz am Zeechen vun den intelligenten an connectéierten Auere vun Apple stoung, gouf elo definitiv zougemaach. Eng Foto vun engem Ziedel fir d'Clienten z'informéieren, huet op d'Fermeture higewisen.Op 2 anere Plazen gouf probéiert, esou een spezialiséierte Buttek zanter 2015 an der Welt opzemaachen. Ee Geschäft gouf an den Galeries Lafayette zu Paräis an een aneren am Selfridges zu London ageweit, an och nees zougemaach. Dës Decisioune sinn d'Confirmatioun vun Apple, dass d'Verkaf-Strategie vum concernéierte Produit komplett geännert muss ginn. D'Iddi fir d'Apple Watch als Luxus-Objet verkafen ze wëllen, gouf fale gelooss.Apple wëll sech op een anere Marché konzentréieren, méi abordabel a virun allem och méi rentabel fir d'Firma selwer. De Sport soll am Mëttelpunkt vun der neier Strategie stoen, de Gebrauch vun esou enger connectéierter Auer soll praktesch, einfach a besonnesch voller Avantage fir Sportler sinn. Hobby oder Profi, do muss de Budget also scho stëmmen.Den deierste Modell, deen elo verkaf gëtt, ass d'Keramik-Versioun, fir déi den Ufankspräis bäi 1.399 Euro läit. Dat ass ronn 13 Mol méi bëlleg wéi déi gëlle Versioun vun der éischter Editioun. Eng Versioun mat 18 Karat Gold konnt bis elo de Präis vun 18.000 Euro erreechen. Et gouf also kee Grond méi dës deier exklusiv Butteker am Liewen ze halen, wa souwisou de gréissten Deel vun der cibléierter Clientèle seng Auer um Internet keeft.Et geschitt net dacks, dass déi amerikanesch High-Tech-Firma seng Präispolitik no ënnen revidéiert, e klengt positiivt Zeeche fir aner Produiten, déi dacks als "ze deier" bezeechent ginn, fir dat wat se sinn.