Photo fingerprint 'revolution' after WhatsApp conviction https://t.co/uzIEc4pMJL — BBC News (UK) (@BBCNews) April 15, 2018

Drogendealer probéiere meeschtens keng Spueren ze hannerloossen an esou diskret wéi méiglech ze sinn. Nei Technologien, fir mateneen ze kommunizéieren, sinn eng praktesch Manéier, fir den illegale Business ganz onopfälleg ze erleedegen. Allerdéngs sinn des Weeër och fir d'Autoritéiten eng zousätzlech Méiglechkeet, fir aner Pisten ze exploitéieren.Déi britesch Police huet esou viru kuerzem e Fall op eng méi modern Manéier opgekläert. D'Léisung war op enger Foto, déi iwwer WhatsApp verschéckt gouf, ze fannen. Um Bild konnt een de Fangerofdrock vun engem Verdächtegen erkennen.BBC huet vun engem ganzen Drogereseau geschwat, deen esou konnt ausernee geholl ginn. Alles huet mat enger Perquisitioun den 23. August ugefaangen. 5 Persoune goufen deemools verhaft an op der Plaz gouf Cannabis fonnt, esou d'South Wales Police an engem Communiqué. D'Plaz vun der Produktioun war awer bis dohinner onbekannt.Engem vun den Agenten ass kuerz drop eng Foto opgefall, déi se op engem vun de Smartphones vun de Persounen, déi verhaft goufen, fonnt hunn. Um Bild gesäit een eng Hand, déi eng Tut voller Extasypëllen hält. Den Text "Dat si meng Wueren" ass och drop ze liesen.Déi wëssenschaftlech Ekipp vun der Police huet also d'Foto vergréissert an d'Ofdréck analyséiert.D'Polizisten haten zu deem Zäitpunkt déi betraffe Persoun am Viséier. Et war also eng einfach Saach, fir de "Besëtzer" vun der Hand ze identifizéieren, deen doropshi festgehale gouf. Eng Produktioun vu Cannabis gouf béi him doheem fonnt.Am Ganze sinn 9 Persounen an där Affär festgehale ginn an zu méi wéi 20 Joer Prisong veruerteelt ginn, huet d'Police präziséiert.