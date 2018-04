© public domain

Wann een d'Flemm mat der Publicitéit um Internet huet, kann een esou en "Ad Blocker" installéieren. Allerdéngs muss een, wéi sou dacks online, oppassen, wéi eng Extensioun erofgeluede gëtt.Vill Programmer gesinn aus, wéi wa se wierklech hëllefe wéilten, mä u sech sinn et just Fake-Kopië vun Extensiounen, déi schonn um Marché vertruede sinn, an da si se och nach voller Malware.De Sécherheetsexpert Andrey Meshkov vun der Firma AdGuard huet virun e puer Deeg 5 Softwaren analyséiert, déi d'Publicitéit blockéiere sollen. Hei geet et ëm eng ganz konkret Form vu Botnets, engem Reseau vu Roboteren oder Programmer, déi matenee kommunizéieren an op Befeeler reagéieren, fir verschidden Aktiounen duerchzeféieren.Et handelt sech ëm AdRemover for Google Chrome, uBlock Plus, AdBlock Pro, HD for YouTube a Webutation. 20 Millioune Leit benotzen dës Extensiounen, 90% dovunner déi zwou éischt Softwaren.A senger Analyse vum Code vun AdRemover for Google Chrome huet de Fuerscher eng Librairie an der Extensioun fonnt. An do ass een anere Code dra verstoppt, fir Informatiounen ze sammelen an ze verschécken iwwer déi Säiten, déi de User besicht huet. Dobäi luet d'Extensioun e Bild erop, wat u sech e weidere Code verstoppt. An anere Wierder, dës Software kritt lauter Befeeler vun engem Server, deen op der anerer Säit vun der Welt kéint sinn.Fir dass dës Befeeler net erëmerkannt ginn, gëtt dat Ganzt an engem Bild verstoppt, wat ganz harmlos ausgesäit. Dës Coden a Befeeler kënnen d'Behuele vum Browser komplett beaflossen, esou de Spezialist.Déi aner 4 Extensioune funktionéieren op déi selwecht Manéier.De Sécherheetsexpert huet Google iwwer dëse Problem informéiert an d'Firma huet doropshin déi concernéiert Softwaren direkt aus sengem Buttek erausgeholl. De Risiko ass, déi Programmer kéinte ganz séier mat engem aneren Numm nees disponibel sinn. Dat ass de grousse Problem bäi Google, wou d'Applikatiounen am Store net genee kontrolléiert ginn.Et soll een also schonn oppassen, wéi eng Extensiounen een op sengem Browser installéiert, och wa se gutt a professionell kléngen oder ausgesinn. Wann een net sécher ass, soll ee léiwer d'Fanger dervu loossen.