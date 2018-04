E Mëttwoch huet WhatsApp de Mindestalter vun Utilisateuren an der Europäescher Unioun op 16 Joer eropgesat. Baussent der EU bleift d'Altersgrenz bei 13 Joer. Hannergrond vum Changement an den Notzerbedingungen ass en neit Gesetz iwwer den Dateschutz, dat deemnächst a Kraaft trëtt. Et geet ëm d'Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) oder d'General Data Protection Regulation (GDPR), déi vum 25. Mee u gëllt.



"If you live in a country in the European region, you must be at least 16 years old to use our services," huet WhatsApp op senger Websäit matgedeelt.



Ënnert deem neie Gesetz musse Männerjäreger nämlech op d'mannst 16 Joer hunn, fir zoustëmmen ze kënnen, datt hir perséinlech Donnéeë benotzt oder verschafft dierfe ginn.



Wéi dat awer soll kontrolléiert ginn, huet d'Firma, déi zu Facebook gehéiert, net matgedeelt.



Facebook selwer wëll seng Conditions d'utilisation och upassen, awer weltwäit, also net just an der EU.



Dat war och scho virum rezenten Dateskandal vu Facebook esou decidéiert ginn, ma de Skandal huet d'Datesécherheet beim sozialen Netzwierk nach eemol massiv an de Fokus geréckelt gehat ...