Komesch an topeg virum Smartphone auszegesinn, ass hei Programm, well et spillt een hei mam Gesiicht a mam Gesiichtsausdrock, fir dat ze kontrolléieren wat um Ecran passéiert. De Mond opmaachen, Aen zoumaachen, Kapp rëselen...Et geet hei ëm Spiller, déi een eleng oder zu puer spille kann, duerno kann een zousätzlech nach e Video vu sengen Aventuren erofgelueden a mat Kollegen deelen.Leschte Mount hat Snapchat PlayCanvas, eng Spill-Maschinn, opkaf. Een Zeechen, dass d'App eng Zäitchen un eng aner Richtung fir seng 187 Millioune User geduecht hat. Et gesäit awer net aus, wéi wann dëse System scho fir déi éischt Snappables benotzt ginn ass. A senger Geschicht hat d'App scho gesponsert Spiller proposéiert, een dovunner fir eng Mark vu Makkaroni mat Kéis.D'Spiller kommen direkt nieft de "Lenses", et muss ee se och aktivéieren, fir dovunner profitéieren ze kënnen. Déi nei Funktioune ginn no an no an den nächsten Deeg bäigesat a ginn all Woch erneiert.Et freet ee sech also schonn op all déi witzeg Gesiichter am Bus, dobaussen oder um Büro...