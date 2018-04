Spillplaz.lu: Entdeckt d'Spillplazen am ganze Land (26.04.2018) Spillplaz.lu versprécht Familljen et méi einfach ze maachen, eng Spillplaz an hirer Ëmgéigend ze fannen, dat Ganzt mat Hëllef vu Gelokalisatioun.

De Max Weirig huet eng Famill begleet, déi méi iwwert déi Applikatioun wësse wollt.Dat gutt Wieder lackelt vill Famillje mat Kanner eraus op d’Spillplazen, esou och d’Famill Arellano. Si ass zu Nidderanven ënnerwee, eng Gemeng an deeër si sech net esou gutt auskennt.Déi nei Internetsäit an Appversprécht, Familljen et méi einfach ze maachen, eng Spillplaz an hirer Ëmgéigend ze fannen. Mat Hëllef vu Geolocalisatioun gi se engem alleguerten an der Ëmgéigend ugewisen. Eis Testfamill huet no e puer Klicks hiert Gléck fonnt.Nach ass et bei de Kanner net déi grouss Begeeschterung, ma esou eng einfach Foto ass jo och net mat enger richteger Spillplaz ze vergläichen. Do geet et da réischt sou richteg lass.Leider ass déi grouss Freed op der Spillplaz net vun all ze laanger Dauer. Eis Testfamill entdeckt den éischte Problem. D'Spiller op der Spillplaz sinn nämlech net richteg gëeegent fir den Alter vun de Kanner vun der Famill Arellano.Den nächste Kannerspilleck ass awer séier fonnt, an och de klengste vun eisen 3 Tester kann elo säi Klotertalent ënner Beweis stellen.Et war de Patrick Glaesener, den op d’Iddi vun där App an Internetsäit komm ass. Mat ënner anerem dem Daniel Damasio u senger Säit, huet hien dunn ugefaangen de Projet auszeschaffen. Dat war virun ronn 2 Joer. Zanterhier ass eng voll funktiounsfäeg App an eng Internetsäit op 6 Sproochen entstanen.Spillplaz.lu weist engem eng Kaart, op deeër aktuell ëm déi 800 Spillplazen agedroe sinn. Bis d’grouss Vakanz sollen et der 1.300 sinn. All Spillplaz ass duerch e grénge Smiley gezeechent. Klickt een drop, kritt ee verschidde Fotoen ugewisen. De Site informéiert een doriwwer wéi eng Spiller op der Plaz sinn, op Hënn erlaabt sinn oder Parkplazen do sinn.D’Nofro vun der App ass esou grouss, datt se no nëmme 6 Stonne schonn op Plaz 1 am Land war. Ronn 3.000 Downloads déi lescht 10 Deeg iwwer schwätze fir sech. Dofir kréien d'Entwéckler mëttlerweil och Hëllef vu Leit vu baussen, déi d’Spillplaze knipse ginn. Vun all deem kréien eis Spillplazentester näischt mat. Et gëtt geklotert, gerutscht, gelaacht a gewibbelt.Duerch d’Funktioun fir d’Spillplazen no engem bestëmmte Kritär ze sichen, wéi zum Beispill Toiletten, eng Picknickplaz oder e Skatepark, ass séier déi nächst Destinatioun fonnt. Sollt dann eng Kéier eng Informatioun net esou ganz stëmmen, kann een de Problem mellen. D’Informatiounen ginn dann aktualiséiert oder e Schued op der Spillplaz gëtt un d’Gemeng weiderginn.Eis Testfamill, déi d’App fir eis ënnert d’Lupp geholl huet, schéngt op alle Fall iwwerzeegt. A wie weess, vläicht fannt och Dir esou äert Gléck fir de nächste Familljenausfluch.