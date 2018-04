© afp

© Statista

D'Produktioun vum iPhone X gëtt komplett gestoppt an d'Konzept vum Smartphone gëtt och generell nei iwwerluecht a lancéiert. Apple gëtt zou, dass den héije Präis ganz vill Leit "méi wéi sécher" erféiert huet.D'Firma, déi de Smartphone erfonnt huet, ass der Meenung, dass de leschte Modell vun hirer Serie definitiv dout wier. E Schock zu Cupertino, dem Sëtz vun Apple. Dëst Joer soll déi ganz Gamm nei erfonnt ginn, esou en Observateur, deem seng Aarbecht sech nëmmen op Apple konzentréiert.D'Informatioun koum vum Neil Campling, engem vun den Direktere vun der Bank- a Finanzgrupp Mirabaud Securities. Senger Meenung no ass Apple am Gaang, all d'Etappe vun der Produktioun vum iPhone X ze stoppen. Fir ëmmer.Eng Visioun vun der Zukunft, déi de ganz wichtege Ming Chi-Kuo och schonn hat. Dëse wichtegen Analyst, deen zu Hong Kong baséiert ass, hat dem leschte Modell keng laang Liewenserwaardung ginn.Déi amerikanesch Firma huet och zouginn, d'Demande fir den X-Modell iwwerschat ze hunn. D'Barrière vun 1.000 Euro war einfach ze héich. Psychologesch, awer och finanziell fir d'Verbraucher, déi ëmmer méi gewinnt sinn, manner fir hire Smartphone ze bezuelen.Zanter dem iPhone 6, deen am September 2014 erauskoum, de 6s an de 6s Plus koumen ee Joer méi spéit, sinn d'Ventë vum Apple-Smartphone net méi an d'Luucht gaangen. Entweder si se gläich bliwwen oder gefall. De Verkaf vum X dierft net emol d'Zuele vum 7 erreechen.Fir d'Fans ass dës Ausso vum Echec méiglecherweis eng gutt Nouvelle. Mat senge ganz gudde Finanze kann Apple sech ouni Problem erlaben, säi Smartphone komplett nei ze erfannen. Dat ass d'Versprieche vun der Mark, fir d'Ëffentlechkeet nees ze beandrocken.Bäi der Präispolitik gëtt natierlech och ganz vill iwwerluecht, d'Rumeure schwätze vun enger neier Gamm fir Leit, déi méi e klenge Budget hunn, mat engem iPhone X vun der 2. Generatioun, een iPhone X Plus mat engem grousse Bildschierm a schonn en Nofolger, vläicht fir de Summer, vum iPhone SE ...