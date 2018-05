© public domain

Frankräich ass de Leader an der Diskussioun fir eng Erhéijung vun der Besteierung vun de groussen High-Tech-Firmen Google, Apple, Facebook an Amazon, kuerz GAFA, déi an Europa bis elo relativ verschount bliwwe sinn.



Eng legitim Iddi, déi awer net vun all de Memberstaate gedeelt gëtt. Lëtzebuerg ass zum Beispill net intresséiert, seng Politik um Niveau vun der Besteierung ze änneren.



Amazon, PayPal an och aner Firme wéi Skype oder Spotify hu sech zu Lëtzebuerg néiergelooss, well se hei eng manner verbindlech Taxéierung proposéiert kréien. Lëtzebuerg wiert sech géint d'Appellatiounen "Steieroase" oder "Paradis fiscal", déi dacks bäi eisen Noperen an de Medien zirkuléieren.



Hei am Land ginn offiziell och keng "Ruling"-Prozedure proposéiert, mä schrëftlech oder verbal Demandë gi fir all Fall analyséiert. Och wa Lëtzebuerg dat klengste Land an der EU no Malta an Zypern ass, bleift seng Attraktivitéit fir grouss Sociétéite ganz grouss, genee wéinst dësem personaliséierte System.



Dacks gëtt op Lëtzebuerg geklappt an awer ginn och ähnlech Méiglechkeeten an aneren EU-Länner proposéiert. Irland, Malta oder Holland wiere sech och géint dës Aféierung vun enger neier Taxe op d'GAFA-Firmen. An Irland fënnt een zum Beispill Dell (Computeren) an an Holland ass Netflix oder Uber fir d'ganz Welt doheem.



Déi concernéiert Länner fäerten nämlech, dass dës Firmen den Territoire verloossen, fir besser Steierkonditioune soss enzwousch ze fannen.