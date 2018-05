© AFP

Op hirer Entwécklerkonferenz F8 huet de Facebook-Grënner déi éischt Minutte iwwer Investitiounen an den Dateschutz geschwat, besonnesch eben am Kader vum rezente Skandal, an dass nei Appen besser iwwerpréift solle ginn, ier se lancéiert ginn. A genee dat war de perfekten Iwwergang, fir vum neie Projet ze schwätzen. Geschwë soll et nämlech eng nei Funktioun op Facebook ginn, eng Partnersich-Funktioun.Iwwer 200 Millioune Facebook-User hunn an hirem Bezéiungsstatus "Single" stoen, gläichzäiteg géife vill User dem Zuckerberg all Dag Merci soen, dass se duerch Facebook d'Léift vun hirem Liewe fonnt hätten. Dowéinst wier et elo un der Zäit eng eegen Dating-Funktioun anzeféieren, sou de Mark Zuckerberg.Wien d'Funktioun aktivéiert, ka selwer eraussichen, wéi eng Daten op sengem Profil och fir d'Partnersich relevant sinn, da sicht de Facebook-Algorithmus passend User mat ähnlechen Interessien eraus. Besonnesch Dateschutz-Astellunge par Rapport vu den normale Facebook-Astellungen solle sech ënnerscheeden, och vun der Konkurrenz: Potentiell Partner gi fir d'éischt just mam Virnumm ugewisen, scho bestoend Kollegen gi vun der Sich ausgeschloss. Sou solle penibel Situatiounen am Frëndeskrees verhënnert ginn.Mat dëser Partnersich-Funktioun solle laangfristeg Bezéiungen entstoen an et wier net wier One-Night-Stands geduecht, sou wéi scho bei ähnlechen Dating-Appen. Wéi gutt dat tatsächlech klappt, misst een awer nach ofwaarden.Direkt no der Annonce sinn d'Tinder-Aktie vun der Entwécklerfirma IAC ëm 15 Prozent ofgerëtscht, bei den Aktien vun der Mammefirma Match Group sinn et 18 Prozent.