Voilà c'est fini, le dernier #telegramme est parti ce Lundi 30 Avril à 23h59, Une page de l'histoire des Telecoms qui se tourne. pic.twitter.com/fnGBvfFfbm https://t.co/0PuLI3RvL8 — Christophe NDI (@ChristopheNDI) April 30, 2018

De franséischen Telegramm-Service gëtt et zanter e Méindeg den Owend, eng Minutt virun Hallefnuecht, net méi. "Et ass eng Säit an der Geschicht vun den Telekommunikatiounen, déi sech gedréint huet" esou de Christophe NDI op Twitter. Hien huet déi allerlescht Noriicht am Ufank vun der Woch verschéckt an eng Foto vun dësem historesche Message op der Online-Plattform publizéiert.Den Employé vun der franséischer Telekommunikatiounsfirma huet e Montage vun engem falschen Telegramm online gesat, deen un d'Communautéit vun Aarbechtskollege verschéckt gouf. Et mierkt een direkt, dass de Look vun esou engem Message net onbedéngt stëmmt, et war eng symbolesch Aktioun, fir de Schluss vum Service ze ënnersträichen an dat mat den typesche Wierder STOP et FIN.No 139 Joer krut de Service ëmmer méi Konkurrenz vun der neier Technologie. Zum Schluss vum 20. Joerhonnert, gouf et bal keng Plaz méi fir den Telegramm nieft SMSen, E-Mailen oder och nach Plattforme wéi MSN, Facebook, Twitter, WhatsApp oder nach de cryptéierten Chat-Service Telegram.Deemools a Frankräich huet een de 36 55 missen uruffen, fir esou een Telegramm ze verschécken. Eng Persoun (den "Operateur") huet dunn de Message opgeschriwwen a via Post oder Telefon un den Destinataire weidergeleet. A leschter Zäit gouf de Service virun allem vu Leit benotzt, déi haaptsächlech am Transport, an der Immobiliebranche oder der Justiz schaffen. 1.400 Telegrammer goufen am Abrëll verschéckt.Verschidde Privatleit hunn och Telegrammer am Kader vun engem speziellen Evenement verschéckt, wéi zum Beispill d'Gebuert oder den Doud vun enger Persoun. 2005 goufen nach 900.000 där Messagen eleng a Frankräich verschéckt.Déi alleréischt Noriicht, déi iwwert dëse Wee zirkuléiert ass, ass awer nach méi al. Dës technologesch Meeschterleeschtung gouf de 24. Mee 1844 vum Samuel Morse lancéiert. Den Erfinder vun der Sprooch, dee säin Numm dréit, hat dëse "Service" als éischte vu Baltimore aus benotzt.An der Belsch gouf den Telegramm-Service den 29. Dezember 2017 agestallt. An Däitschland kann een nach ëmmer esou Noriichten am Online-Shop vun der däitscher Post fir 12,90 Euro verschécken.