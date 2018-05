© afp

Een Employé vun Cambridge Analytica verstoppt sech hannert de Fënsteren vum gedeelte Büro zu London. © afp

Déi betraffe Firma, souwéi déi britesch Holding SCL Group hätten d'Faillitte ugefrot, heescht et vun deenen zwee Konzerner.Déi rezent Schlagzeilen hätte praktesch all d'Cliente verdriwwen, heescht et an enger offizieller Matdeelung, wéi de Wall Street Journal schreift. Dobäi kéimen héich Affekotekäschten. An engem Communiqué schreiwen déi Responsabel mat all hire Geschäfter an Operatiounen ophalen ze wëllen.Déi politesch Beroderfirma Cambridge Analytica, déi ënner anerem fir d'Walkampfteam vum US-President Donald Trump geschafft huet, hat vun engem Professer Donnéeë vu bis 87 Millioune Facebook-User zougespillt krut, deen hien iwwer eng Ëmfroen-App gesammelt hat. Allerdéngs hate just e puer Honnertdausend User bei dëser Ëmfro matgemaach.Nodeems d'Firma dacks accuséiert gouf, illegal an onbegrënnt Aktiounen um soziale Reseau duerchgefouert ze hunn, huet sech hiren Image extrem verschlechtert. An de leschte Méint huet de Management vu Cambridge Analytica alles probéiert, fir säi Recht ze beweisen, ouni Succès.D'Aktivitéite wieren de Responsabelen no ganz legal awer virun allem och am Kader vu politeschen Campagnen oder generell Publicitéit um Internet duerchaus akzeptéiert.Mat de Beschëllegungen, déi a leschter Zäit géint d'Firma zirkuléieren, wier et extrem schwéier, déi aktuell Clienten ze halen, guer net ze schwätze vun neie Kontakter, déi ee wéilt etabléieren. Dowéinst wier déi finanziell Lag vum Büro extrem ugespaant an et wier komplizéiert, esouguer onméiglech fir eng rentabel Zukunft virauszegesinn.