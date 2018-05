© afp

A China krute verschidden Aarbechter een Helm, fir esou kënnen hire Stress-Niveau gemooss ze kréien. Déi offiziell Erklärung schwätzt vun der Preventioun géint psychologesch Problemer.A Wierklechkeet kéint et awer aneschters sinn: e gestressten Aarbechter op enger Maschinn schaffen ze loossen, kéint schlecht fir d'Produktioun sinn an och geféierlech sinn.Wéi d'Direktere vun Hangzhou Zhongheng Electric un d'Konsequenze vu Stress op der Aarbecht geduecht hunn, hu se dës Iddi kritt, esou d'South China Morning Post. Wann ee vun den Employéen net a Form ass, schéckt de System eng Warnung un déi zoustänneg Persounen.De Responsabel vum Employé kann him da proposéieren, een Dag Congé ze huelen oder provisoresch op eng aner Plaz am Betrib schaffen ze goen. Dëst Verfuere gëtt justifiéiert wéinst der héijer Konzentratioun, déi verschidden Aarbechter brauchen. Hei gëtt kee Feeler zougelooss.D'Employée waren am Ufank vun dëser Iddi guer net begeeschtert, well se geduecht haten, dass se zu all Moment kéinte kontrolléiert ginn. Mat der Zäit hu se sech un de System gewinnt. Et geet hei just ëm een Helm, deen op Schantercher ugedoe gëtt, ausser dass bannendra Sensoren dran installéiert goufen.Op der héich-Vitesse-Zuchstreck tëscht Beijing a Shanghai ginn d'Chauffeuren och mam System equipéiert, fir ze mellen, wa se midd oder net genuch konzentréiert sinn. Dat klappt mat enger Präzisioun vu méi wéi 90%. Eng Etüd wier och an der Maach fir Fliger-Piloten.An eise Géigende ginn och esou Technologië benotzt, fir de Stress ze moossen awer meeschtens am medezinesche Beräich. Zum Beispill fir de Schlof ze analyséieren oder bäi Videospiller. An den USA gëtt dës Funktioun benotzt, fir Sportler am Bouschéissen ze hëllefen, sech ze besseren.