"Meng Loft", esou heescht eng nei Applikatioun, mat Hëllef vun där ee kucke kann, wéi d'Loftqualitéit zum Beispill bei sech doheem ass. D'App gouf e Méindeg de Mëtteg vun der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg presentéiert, a reit sech an de nationale Programm vun der Loftqualitéit an. Konkret geet et drëm, d'Leit ze sensibiliséieren an z'informéieren.

Loftqualitéit / Reportage Claudia Kollwelter



Gemooss ginn 3 Wäerter: engersäits den Ozon, de Feinstëpps an d'Stéckoxiden. Mat Hëllef vun engem Feil a Kategorien vu 1 bis 10 gesäit een dann um Handy, wéi d'Wäerter do sinn, wou ee sech grad ophält. Nieft der Sensibilisatioun an den Informatiounen, déi de Bierger domat kritt, soll et awer och drëm goen, datt ee säin eegent Verhale verbessert, erkläert d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg.



Esou sollen d'Leit motivéiert ginn, fir zesummen mat engem Gefier oder mam Vëlo ze fueren, respektiv den Auto ganz doheem ze loossen. Well nieft den Donnéeë vun der Loft, weist d'App och, wat een alles ka maachen oder grad besser net mécht.



D'Informatiounen, déi een un Hand vun der App einfach ofliese kann, soll och Professionellen déngen, déi zousätzlech an extrem Fäll eng Alerte kréien, fir richteg z'agéieren. Bei héijen Ozonwäerter ass et net fir sensibel oder eeler Leit oder Kanner, fir an der praller Sonn dobaussen ze sinn. D'App seet engem dann och, wann et grad net ubruecht ass, fir Sport dobaussen ze maachen.







Uechtert d'Land ginn et bis ewell 8 Miessstatiounen, déi eng Indikatioun ginn, wéi et am städtesche Raum, wou vill Trafic ass, awer och am ländlechen, wou es manner ass, Punkto Loftqualitéit ausgesäit. Déi Statioune sinn an der App och mat dran an d'User kënnen och an der App gesinn, wou déi nooste Statioun ass.



D'Carole Dieschbourg huet nach betount, datt d'App ähnlech gebraucht ka ginn, wéi eng Meteos-App déi ee consultéiert, fir ze kucken, wéi ee sech verhält.



