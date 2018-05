© Dima Yarovinsky VK18

De moderne Mënsch huet keng Zäit méi. Wann e User dësen Text liese wéilt, géif et vill ze laang daueren, fir alles ze liesen. Duerno muss een nach d'Konditioune verstoen, dat géif nach méi Zäit kaschten.Bäi der Installatioun geet et schonn un. Den onendlechen Text, deen een "bis zum Schluss" gelies huet, ier een op "akzeptéieren" klickt, ass mëttlerweil schonn eng Routine ginn. U sech misst ee sech schonn Zäit huelen, fir alles ze liesen, well an deem Text drasteet, wat mat eisen Donnéeë geschitt. Wann ee bis "OK" geklickt huet, soll ee sech duerno net wonneren, dass den Internet alles gewuer gëtt. Privatsphär huet mëttlerweil manner Wäert wéi den Image, deen een no bausse schécke wëll.Firwat? Well alles séier goe muss, well dat Meescht souwisou Fake ass. Eis Informatioune ginn alleguer benotzt, fir Pub ze maachen, fir nach méi ze kafen, de Mënsch ass selwer zum Produit ginn, ouni et ze mierken.Also akzeptéiert een alles, fir dobäi ze sinn, fir näischt ze verpassen. E Behuelen, wat net ganz raisonnabel ass, mä heiansdo verständlech, wann een d'Längt vum Text gesäit, deen ee gelies muss hunn, fir seng (On)Rechter ze kennen.E Konscht-Student vun der Bezalel Academy zu Jerusalem huet et mat Hëllef vu sengem visuelle Projet gewisen: Et géif méi wéi eng Stonn daueren, fir all eenzelen Text ze liesen. Fir all App, well se alleguer aneschters sinn."Eng Persoun liest am Duerchschnëtt 200 Wierder pro Minutt. Et sinn der an der Moyenne 12.000 am Text vun de Gebrauchsbedingungen. Wann ee User se liese géif, kéint et op d'mannst 60 Minutten daueren", kann een op enger Mauer vun der Expo a Finnland liesen. D'Aalto University huet dem Dima Yarovinsky säi Projet hei am Kader vun der Visualizing Knowledge 2018 Konferenz exposéiert."I agree" heescht d'Aarbecht vum Student, déi den Ënnerscheed an der Längt vun den Texter ganz däitlech op eng kloer Manéier weist. Déi meescht Plattforme sinn hei klasséiert.