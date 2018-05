© afp

De Boss vum High-Tech-Ris huet seng Keynote mat sengem Liiblingsfach ugefaangen: déi kënschtlech Intelligenz (Artificial Intelligence, AI) a wéi se konkret der Medezin hëllefe kann.Bäi Google Photos ginn et geschwënn "Suggested Actions", déi automatesch Biller retuschéiere kënnen, wann d'Expositioun ze héich oder ze niddreg ass. Nei Filtere mat AI sollen och an d'Offer kommen, esou wéi och eng PDF-Konvertéier-Funktioun.Gmail kann och vum nächste Mount u mat "Smart Compose" dem User hëllefen, seng Sätz fäerdeg ze schreiwen, wéi zum Beispill mat Telefonsnummeren. E Bësse wéi et schonn an der Sichmaschinn geschitt.Dem Google säin Assistent kritt e komplette Lifting gemaach: d'Stëmm gouf däitlech verbessert an et kommen der 6 Neier dobäi. Vun elo un kann een eng männlech oder eng weiblech Stëmm wielen, dem John Legend seng gëtt och geschwë proposéiert, awer nëmmen op Englesch. Aner Neiegkeet: et muss een net méi permanent "Ok Google" tëscht Befeeler soen, hei ass dann e normaalt Gespréich méiglech. Kanner sollen och mat dësem Objet léieren, héiflech ze ginn: "Pretty Please" ass eng Funktioun, déi de Kanner da méi fein äntwert wa se "wann ech gelift" soen.De mobillen Assistent gëtt op Smartphone gestäerkt mat der Méiglechkeet, fir säin Haus direkt vum Handy aus ze steieren oder direkt Iessen ze bestellen. Partner wéi Domino's, Dunkin Donuts oder Starbucks maachen direkt vum Ufank mat. Den Assistent kann och amplaz vum Proprietär uruffen: beim Coiffeur e Rendezvous froen oder een Dësch an engem Restaurant reservéieren. Dat alles ganz eleng, mat senger eegener Stëmm.Et gouf scho virun e puer Wochen ugekënnegt, Google News kritt e ganz neien Design. Eng nei Funktioun "for you" sicht genee dat, wat intressant fir all User ass. Mat Hëllef vu Videoen oder Twitter kritt een hei nach méi ugebueden, wéi bis elo. D'Presse gëtt direkt mat implizéiert, fir all Acteur vun den News ze ënnerstëtzen. Mat engem "fact checking"-System, fir sécher ze sinn, dass, wat een liest, och richteg ass. An den USA si méi wéi dausend Titelen direkt mam Service erreechbar. Ouni oder mat Abo, deen een direkt mat iwwer säi Google Kont bezuele kann.Android P ass den éischte wichtege Schratt an der Integratioun vun der AI matten am Betribssystem. Doduercher kann de Smartphone vum User léieren an dës Donnéeën um Handy halen. Eng aner Funktioun, déi intelligent gesteiert gëtt: d'Batterie vum Smartphone schounen.Een neien Design soll d'Benotze méi einfach a méi agreabel maachen. E bësse wéi bäi iOS 11 um iPhone X gëtt och een "Home" Knäppchen proposéiert, fir all d'Appen ze gesinn, déi op sinn, fir se alleguer (bal) gläichzäiteg besser benotzen ze kënnen.Google huet et méi dacks gesot, déi nei Versioun vun Android ass méi einfach a méi séier. Awer och méi gesond: de Smartphone hëlleft elo fir manner Zäit... um Smartphone ze verbréngen!Well et fir Google jo wichteg ass, dass et sengen Utilisateure gutt geet, wëlle se och net, dass d'Leit ze vill Zäit um Handy oder virum Ecran verbréngen. Komesch, awer YouTube kann zum Beispill geschwënn de Video aneschters uweisen, wann et Zäit gëtt an d'frësch Loft ze goen. Déi nächst Versioun vun Android informéiert och iwwer d'Zäit, déi een um Smartphone verbréngt, Google huet och wëlles, och d'Sécherheet fir Kanner verstäerken.D'Funktioun "Do not disturb" gouf fir dës "P" Versioun verstäerkt. Hei gëtt alles blockéiert vum Toun bis Notifikatiounen oder Vibratiounen, wann een den Handy mam Ecran no ënnen op de Dësch geluecht huet. Mat "Wind Down" gëtt den Ecran virum Schlofen einfach ganz schwaarz a wäiss geschalt, fir manner attraktiv ze sinn a fir de User dozou ze bréngen, endlech schlofen ze goen. Den Dag drop ass nees alles ganz normal faarweg.Android P beta ass vun elo un fir jiddereen disponibel a gëtt och geschwënn fir aner Marke vu Smartphonen opgemaach. Mol kucken, ob se domadder d'Leit vun hirem Handy ewechkréien.