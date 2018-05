© afp

Eng gutt Noriicht fir connectéiert Fraen, well Fitbit eng ganz nei Funktioun op sengen Apparater nëmme fir seng weiblech Clienten aféiere wäert.An enger Publikatioun um Blog vun der Firma hunn déi Responsabel annoncéiert, dass dës nei Servicer am Laf vum Mee no a no installéiert ginn. D'Demande vun der Communautéit fir dës Optiounen war anscheinend extrem grouss, esou de Blog, dee präziséiert, dass Fitbit wëlles huet, déi gréissten anonym Datebank iwwer déi weiblech Gesondheet wëllen opzebauen.Ganz vill Frae hu sech beim Service schonn ageschriwwen. Engem Sondage no, wëssen 80% vun den weiblechen User net a wéi vill Phasen en Zyklus ënnerdeelt ass, 70% vun hinnen kann d'Dauer och net aschätzen.E Kalenner, dee speziell fir de weiblechen Zyklus ausgeschafft gouf, gëtt am Laf vum Mount bäigesat. Do kann een d'Dauer opschreiwen, souwéi verschidde Notten iwwer eventuell Symptomer, déi een dee Moment gefillt huet. D'App kann dann Notifikatioune schécken 2 Deeg ier d'Regel normalerweis zeréckkënnt, nieft zousätzlech den Zäiten vun der Ovulatioun.Fitbit hofft op dës Manéier och Rendez-vousen beim Dokter ze vereinfachen, mat Infoen déi direkt méi genee vum Kierper matgedeelt ginn.Dës kënschtlech Intelligenz muss am Ufank wuel gefiddert gi mat Detailer, mä d'App léiert all Dag bäi a kann no enger kuerzer Zäit schonn Zyklen ganz präzis viraussoen. Wat ee méi dacks aktualiséiert Infoen agëtt, wat d'App méi séier bäiléiert.All User, dee sech als weiblech op der App ugemellt huet, kritt geschwënn e Message, fir dës Funktiounen anzestellen. Wann een dat net wëll, muss een och net an den neie Service ignoréieren. Huet ee bei der Installatioun kee Geschlecht agedroen, kann een dat nach ëmmer nodréiglech am Profil änneren.