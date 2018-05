© afp

De leschten 19. Mäerz koum et am US-Bundesstaat Arizona zu engem déidlechen Accident, bei dem en Test-Auto vun Uber implizéiert war. Eng Foussgängerin, déi hire Vëlo nieft sech gedréckt huet, gouf vun engem autonomen Auto iwwerrannt. Den Auto war mat ronn 60 Km/h ënnerwee. D'Affer ass kuerz drop u senge Blessuren gestuerwen.Eng spezialiséiert Informatiounssäit krut eng Rei Dokumenter vun der interner Enquête an d'Hänn, déi behaapten, datt d'Software, déi Hindernisser an der Theorie erkenne sollt, d'Foussgängerin effektiv gesinn huet. Obwuel et däischter war, gouf d'Fra vum System registréiert, mä en huet keng entspriechend Aktioun ënnerholl, fir den Auto direkt ze stoppen.D'Sensoren hu normal reagéiert, d'Analyse huet richteg funktionéiert : De Feeler schéngt also bei Uber an net bei der Firma, déi d'Software geliwwert huet, ze leien. D'Entscheedung, d'Hindernis ze ëmfueren oder ze bremsen, gouf net geholl. De Programm soll den Ënnerscheed tëscht Plastikstuten oder Kartongskëschten a Mënschen oder Déiere maache kënnen. An deem heite Fall huet et net geklappt. Den Auto ass weidergefuer an eng Persoun ass gestuerwen.An der Enquête gëtt och vun der Persoun geschwat, déi am Auto souz wéi den Accident geschitt ass. De Mann dréit en Deel vun der Responsabilitéit, well vun him u sech erwaart gouf, dat hie permanent op d'Strooss sollt oppassen, fir am Fall vun engem Problem direkt agräifen ze kennen.Bis elo ginn et keng konkret Aussoe vun Uber, well déi offiziell Enquête vum amerikaneschen National Transportation Safety Board nach net ofgeschloss ass. Trotz dem déidlechen Accident soll de Projet op alle Fall weiderentwéckelt ginn. Nom Accident koum et allerdéngs zu enger provisorescher Paus.All Auto gëtt oder gouf komplett reviséiert. Trotz der staarker Kritik aus der Ëffentlechkeet a vum Konkurrent Waymo, wëll den neien CEO vun Uber, den Dara Khosrowshahi, den autonome Projet op kee Fall opginn.Am Mäerz koum et zu engem aneren Accident mat engem Waymo-Auto, dee vun engem anere Gefier ugestouss gouf. Allerdéngs gouf an dësem Fall net un der Funktionalitéit vum Google-System gezweiwelt. Ee weidere Foussgänger ass déidlech verongléckt, wéi een Tesla am automatesche Modus ënnerwee war. An dësem Fall ass nach net gewosst, ob de Feeler bei der Software louch oder net.