Wéi Apple 2014 säin "Apple Pay"-System lancéiert huet, wollten d'Responsabel d'Kreditkaarte fir ëmmer verschwanne loossen. D'Firma an hir Cheffen hu vun enger Welt gedreemt, an där all Mënsch mat sengem Smartphone bezuele géif.An awer, dem Wall Street Journal no gesäit et den Moment aneschters aus: Bis Ufank 2019 sollen Apple an d'Bank Goldman Sachs zesummeschaffen, fir eng Kreditkaart (aus Plastik) mam Numm "Apple Pay" op de Maart ze bréngen.Zwou ganz verschidde Firmaen, déi allebéid een Zil hunn: Nei Clienten unzezéien. De Service vun Apple gëtt "nëmmen" vun 13% vun den iPhone-Useren an den USA benotzt. Mat Hëllef vun dëser neier Bank kéint de Service méi dacks um Smartphone aktivéiert ginn.Fir d'Bank wier et déi éischt Kreditkaart, vun där den ekonomesche Modell net vun de Leit, mä der Bourse ofhänkt. Eng nei Experienz also fir béid Säiten.Zanter 2014 schafft Apple scho mat enger anerer Bank, Barclays, zesummen a proposéiert d'Kaart "Rewards" mat Avantagen oder Punkten, déi ee beim Kaf vun Apple-Produite benotze kann. Intressant wier ze wëssen, ob dës Avantagë mat Goldman Sachs a mat "Apple Pay" gehale ginn? An der amerikanescher Zeitung steet op alle Fall, dass Offere fir de Start vum neie Service ugebuede ginn.Dës Kaart ass fir den Ufank vum nächste Joer virgesinn, aner High-Tech-Rise kéinten nokommen: Amazon ass mat JPMorgan am Gespréich, fir eng eventuell Präsenz am Bankesecteur unzefänken.Ob esou Kaarten och an Europa eng Kéier disponibel sinn, bleift ofzewaarden. Am Moment ass Nordamerika am Viséier.