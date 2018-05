© afp

E Méindeg huet Facebook ugekënnegt, ongeféier 200 Applikatiounen vu senger Plattform suspendéiert ze hunn. Dës Decisioun ass gefall, nodeems Donnéeë vun etleche Konten am Cambridge Analytica Skandal geklaut goufen.Dëser britesch Firma gëtt virgehäit, ouni Erlaabnis d'Donnéeën vu méi wéi 87 Milliounen Facebook-User gesammelt a fir politesch Zwecker verschafft ze hunn. Dës Detailer goufen ënner anerem am Kader vun den amerikanesche Presidentschaftswalen 2016 benotzt, déi vum Donald Trump gewonne gouf.De Vizepresident vum Partenariat mat de Produite bei Facebook huet betount, dass bis elo Dausende vun Appen op der Plattform analyséiert, an 200 gespaart goufen. Et muss een nach eng weider Enquête ofwaarden déi erausfanne soll, ob se wierklech Donnéeë vun de Leit ënnerschloen hunn.Wann tatsächlech bewise gëtt, dass hei d'Privatsphär vun de User net respektéiert gouf, ginn dës Appen komplett verbueden an déi betraffe Leit ginn op der Internetsäit vu Facebook informéiert.Et dauert nach laang, esou den Ime Archibong, bis dass all d'Appen duerchsicht ginn a fir déi ze fannen déi géint d'Reglement verstousst hunn. D'Facebook-Grupp wëll aus senger Plattform eng sécher a friddlech Säit maachen, nodeems op den zwou Säite vum Atlantik Enquêtë géint de soziale Reseau lancéiert goufen. Den Drock op de Mark Zuckerberg war grouss, an och hie selwer huet etlech Feeler am Schutz vun der privater Sécherheet um Site zouginn.