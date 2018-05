ICT Spring: Reportage Pierre Jans



D'ICT Spring huet net nëmmen e modernen Numm, op der europäescher Expo fir de Beräich vun den Informatiouns- a Kommunikatiouns-Technologien dréint sech alles ëm innovativ Projeten. Iwwer 5.000 Experten aus dem ICT-Beräich, de FinTech, an der kënschtlecher Intelligenz waren en Dënschdeg a sinn nach e Mëttwoch am Europäesche Kongresszenter direkt nieft dem Héichhaus um Kierchbierg.

Et blénkt, liicht an fonkelt, wann een iwwer d'Expo trëppelt. Iwwerall sti grouss Ecranen, op deene Start-uppen an och méi etabléiert Entreprisen hir Aarbecht presentéieren. Egal ob et ëm Diffusioun vu Live-Contenuen, digital Bourssen oder de ganze Beräich vum FinTech geet. Den Entrepreneuren aus dem Secteur hiert Gold sinn d'Donnéeën. An hir Grenze sinn am Prinzip just déi europäesch an déi national Regulatiounen. Déi wären awer néideg fir d'Konsumenten ze protegéieren, betount de Lëtzebuerger Kommunikatiounsminister Xavier Bettel. Dofir hätte een zu Lëtzebuerg och méi streng Reegelen, wat d'Iwwerwaachung am Betrib op der Aarbechtsplaz ugeet. Datt een net egal wéi egal wat kéint kontrolléieren ... Et wier en equilibréierte Gesetzestext, deen och net alles géif blockéieren, wat ee mat Date maache kéint, ma dee géif Reegele setzen, wéi ee se ka benotzen.Perséinlech Donnéeë vun de Leit sinn zum Beispill nëtzlech fir Firmen, déi op der Sich no neie Mataarbechter mat engem ganz spezifesche Profil sinn. Dacks sinn d'CVe vun de Leit awer nach um Pabeier. Fir de Chaos z'evitéieren an de Patronen d'Liewe méi einfach ze maachen, huet eng Lëtzebuergesch Start-up sech där Saach ugeholl. Den Tom Fournel erkläert, datt et d'Zil wier, de Firme méi e komplett Bild vum Kandidat ze ginn. Dofir géif een de Firmen ënnert anerem en digitale Profil vum Kandidat ubidden, duerno kéinten nach e Personalitéitstest an och nach e Videointerview gemaach ginn. Dat géif dem Recruteur hëllefen.Och fir d'Wëssenschaft sinn Donnéeën immens wichteg. Eng franséisch Entreprise aus dem Weltraum-Beräich huet sech drop spezialiséiert, Zuelen an Donnéeën a virtuell Realitéit ze transforméieren. En Tour iwwer de Mars ass mat engem spezielle Brëll kee Problem méi. De Grënner François Civet betount, datt just mat richtegen Date geschafft géif ginn, et wier näischt erfonnt. A wann ee keng Donnéeën hätt, da géif een och näischt weisen. Mat Algorithmusse géing ee Landschaften nei entstoe loossen.Den ICT-Secteur wär kommerziell fir Lëtzebuerg enorm wichteg, betount de Kommunikatiounsminister. Ofgesinn vun de Virdeeler vun den neien Technologien, géif et awer och negativ Repercussiounen op d'Privatliewen. Dofir misst d'Educatioun dofir suergen, dass d'Leit léieren, richteg mat de bal illimitéierte Méiglechkeeten ëmzegoen, seet de Xavier Bettel nach.