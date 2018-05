Dat neit EU-Reglement fir de Schutz vun Donnéeën um Internet wäert iwwerall op der Welt ze spiere sinn, och an den USA oder a China, well all Firma, déi Donnéeë vun engem europäesche Bierger benotzt, déi applizéiere muss.



Grouss Plattformen, wéi Facebook, Twitter, Yahoo, Uber, AirBnb, Paypal oder Booking.com hu schonn hir User doriwwer informéiert, dass et Ännerungen an hire Gebrauchsbedingunge gouf, fir mat der europäescher Legislatioun konform ze sinn.



All Säit, déi Privatdonnéeë sammelt a verschafft, muss sécher stellen, dass se een "fräien, spezifeschen, opgekläerten a sënnvollen" Accord vum Utilisateur krut.

Et ass awer nach net sécher, ob amerikanesch Firmen dës GDPR fir all hir Clienten applizéieren oder se just fir Europäer upasse wäerten.

De Mark Zuckerberg, CEO vu Facebook, huet präziséiert, dass dës nei Astellungen, am Kader vun der Publicitéit zum Beispill, iwwerall agesat ginn, awer net am gläiche Format.

Verschidde Firme wäerte wuel kee Choix hunn, dat EU-Reglement fir all Mënsch ze benotzen, well se dacks net genuch Moyenen hunn, fir all Konto eng spezifesch Recherche ze maachen. Fir verschidde Nimm um Internet ass dëst Reglement eng praktesch Marketing-Manéier ze weisen, dass se d'Privatsphär respektéieren, och ausserhalb vun der EU.

Am Géigendeel ginn et verschidde Säiten, déi scho gewarnt hunn, dass se d'Reglement net respektéiere géifen an dass se vum 25. Mee un, europäesch User refuséiere wäerten. Ragnarok, eng online Spill-Plattform, huet dës Decisioun op Facebook matgedeelt a gouf direkt ganz staark vun europäesche Spiller kritiséiert.A China ass ee mam Respekt vum Privatliewen net onbedéngt besuergt an awer soll d'EU-Reglement fir europäesch Clienten applizéiert ginn. Fir chinesesch Firme gëllt dës Decisioun éischter als penibel Contrainte, wéi als positiv Entwécklung. Esou e Reglement ass am Moment op kee Fall fir chinesesch Utilisateure virgesinn, privat Donnéeë ginn hei ganz fräi vun de verschidden Acteure fräi gesammelt a mat Partner oder mam Staat gedeelt.