© public domain

Internet-User wäerte sech freeën, well d'Liewen um Internet geschwë vill méi einfach gëtt. Dës Neiegkeet ass een Deel vum "General Data Protection Regulation" (GDPR), ee Reglement dat vum 25. Mee un an der ganzer EU applizéiert muss ginn.



D'Plattformen hunn d'Obligatioun jidderengem User, deen dat freet, seng perséinlech Detailer an engem benotzbare Format ze liwweren.



All Mënsch kann esou seng privat Detailer zeréckkréien, wéi perséinlech Informatiounen, den Historique vu senger Aktivitéit, Detailer doriwwer wou ee grad war, wat ee verbraucht huet, E-Mailen oder och nach Playlisten, fir se eventuell un een anere Service ze schécken a fir se do weider ze benotzen.



Et ass e fonkelneit Recht wat mat dësem Reglement an d'Liewe geruff gëtt. Duerch d'Gesetz geschitt eng wichteg perséinlech Innovatioun, esou verschidden Experten. Den Internet-User soll net just een Objet oder ee Sujet sinn, mä e soll och eppes mat senger Präsenz am Netz ufänke kënnen.



Nëmmen déi Donnéeën, déi aktiv vun enger Persoun geliwwert goufen, kommen hei a Fro. Alles wat een an engem Formulaire aginn huet oder d'Informatiounen, déi ee beim Benotze vun engem bestëmmte Service generéiert huet, zum Beispill wéi eng Lidder ee gelauschtert huet oder wéi eng Produiten een an enger Lëscht gespäichert huet.



Net concernéiert sinn Donnéeën, déi vun enger Plattform gerechent oder vermutt ginn an déi dem Service indirekt gehéieren, wéi zum Beispill de Risiko-Profil vun enger Persoun, dee vun enger Bank gerechent gouf.



Am Moment ass et nach zimlech komplizéiert, fir seng Detailer zeréckzekréien an duerch dës nei Reegel misst alles fir den normalen Internet-User méi einfach ginn. Et kann een, wéi am richtege Liewen, vun engem Service bäi deen anere goen, dat mat sengen Informatiounen, déi ee komplett an ouni Problem geliwwert krut.



All Individuum soll d'Kontroll iwwer seng Informatioune behalen a gläichzäiteg soll d'Konkurrenz tëscht de verschiddene Servicer stimuléiert ginn. E Schratt no vir fir all Acteur vum E-Commerce, esou d'Responsabel vum EU-Reglement.