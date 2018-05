© AFP (Archiv)





Roboter Mënsch: Wie kënnt fir de Schued op / Rep. Bill Wirtz





D’technesch Entwécklungen, wéi autonom Autoen an aner Forme vu kënschtlecher Intelligenz, stellen eng ganz Rëtsch juristesch Froen. Wien ass responsabel, wann ee Roboter enger Persoun schuet?

Déi Problematik, déi een ugoe wollt war, wie kënnt fir de Schued op, wann een de Produzent oder Designer net méi haftbar ka maachen? An deem Fall wier jo kee méi haftbar, well de Proprietaire jo dem Roboter géif d'Schold ginn. De Produzent géif da wuel soen, datt hien de Roboter net programméiert huet, fir dat ze maachen. Dofir wollt een eng juristesch Fiktioun fir d'Zukunft viséieren.Déi juristesch Fiktioun géif mat sech bréngen, dass de Roboter verklot kéint ginn, well u sech weder de Produzent nach de Notzer kéinte fir de Schued verantwortlech gemaach ginn. D’Iddi wier, fir Assurancen ze schafen, déi an esou Situatioun gräife kéinten. Dat ënnerstëtzen och d’Produzente. Gläichzäiteg gëtt et awer d’Kritik vu juristeschen Experten, déi mengen, dass d’Entreprise sech hei aus hirer Responsabilitéit erausriede wëllen.D’Mady Delvaux stellt kloer, dass de Rapport vum Aarbechtsgrupp dës juristesch Fiktioun just ugeduecht huet, do bleiwen awer nach vill Froen ze klären. Fir d'Mady Delvaux ass et awer kloer, datt een dem Roboter keng eege juristesch Personalitéit sollt ginn.Kloer wier fir déi Lëtzebuerger Europadeputéiert dofir, datt fir si de Produzent responsabel wier. "Wann ech eppes op de Maart setzen an et geet schif, da sinn ech dofir responsabel."D’Mady Delvaux mengt awer och, dass Roboter nach net esou wäit fortgeschratt wieren, dass dëse Problem elo esou serieux wier.Zanter déi éischt autonom Autoen Accidenter haten, ass dëse Sujet elo grouss an der Diskussioun. Dausende vu Mënsche stierwe weltwäit an Autosaccidenter an deenen d’Leit selwer fueren, a mir schéngen déi jo a Kaf ze huelen. Elo vu selwerfuerenden Autoen z'erwaarden, fir ni een Accident ze hunn, dat ass fir d’Mady Delvaux, e bësse vill verlaangt.Op alle Fall, wie bei der Haftbarkeet vu Roboteren also e bëssen duerchernee komm ass, ka sech berouegen. Juristen, Politiker a Produzente schénge sech momentan och net eens ze sinn.