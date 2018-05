D'Situatioun huet sech däitlech mam iPhone X verbessert an awer ass et schwéier fir dee schlechte Ruff lass ze ginn. Fir d'Konkurrenz ass et natierlech déi allerbescht Manéier, fir sech iwwer déi amerikanesch Mark lëschteg ze maachen an esou ze beweisen, dass aner Produite vill besser funktionéieren.Virun e puer Méint hat Samsung eng Publicitéit erausbruecht, wou den "Notch" vum leschten iPhone op eng léif Aart a Weis op den Aarm geholl gouf. Dës Kéier geet et also ëm de bekannte Problem mat der Batterie, déi einfach net laang genuch hält. Virun Allem bei Modeller déi méi al sinn.Apple hat e Programm lancéiert fir entweder d'Batterie fir 29 Euro ersetzt ze kréien oder iwwer de Wee vun engem Update fir d'Liewen vun der Batterie ze verlängeren, dofir waren d'Apparater allerdéngs méi lues ginn. An dat ass genee de Sujet an dëser Publicitéit.De Smartphone, dee permanent vill ze vill Zäit braucht fir eng App opzemaachen, fir eppes ze lueden oder fir iwwerhaapt eppes unzeweisen, gëtt hei ganz kloer gewisen. All Kéiers mat engem Samsung-User niewendrun, deen absolut kee Problem huet fir zum Beispill seng Boading-Kaart um Fluchhafen ze weisen, e Video ze kucken oder och nach den GPS ze benotzen.Esouguer an engem fake Apple-Buttek kritt d'Cliente u sech keng konkret Hëllef ugebueden. Et mierkt een awer och, dass de Samsung Smartphone e fonkelneie Modell ass, woubäi dee vun Apple wéi een iPhone 6 ausgesäit, do huet een sech scho missen trauen. An awer, déi eenzeg Léisung war an dësem Fall eben Apple fir Samsung ze verloossen.Och wa Cliente vu béid Firme Spaass hu beim Kucken vun esou Videoen, kéint deen Trick och fir Samsung geféierlech ginn. Och hir Smartphone sinn net perfekt an déi Method gëtt scho vu Motorola benotzt, fir hire Produit erofzemaachen.De Promo-Krich ass also bäi de Smartphone lues awer sécher am Gaangen intressant ze ginn.