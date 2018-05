© Snack Track

Dës App, déi fir Besëtzer vu Foodtruck oder Iessbud a fir den Notzer gratis ass, erméiglecht et den Notzer Foodtrucks an Iessbuden an der Ëmgéigend ganz einfach ze fannen.Et existéiert och eng Navigatiouns-Funktioun, esou dass ee sech ganz einfach bei säin Zil navigéiere loosse kann. Iwwer all agedroene Foodtruck oder Iessbud fënnt den Notzer och ëmmer intressant an nëtzlech Informatiounen, esou dass ee sech am Viraus een Iwwerbléck maache kann, op wat ee sech aléisst.Dës weideren gëtt et och eng Sichfunktioun, esou dass d'Notzer vun der App entweder no Nimm siche kënnen oder awer hiren eegene Goût entdecke kënnen.D'App léisst sech och mat Facebook connectéieren, esou dass ee seng Erliefnesser och mat senge Kollegen deele kann.Benotzerfrëndlech ass d'App och, esou dass se a 4 Sproochen zur Verfügung steet.Dës ganz speziell App ass vun engem 17 Joer ale Schüler aus dem Kolléisch entwéckelt ginn.