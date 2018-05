Mark Zuckerberg mam EU-Parlamentspresident Antonio Tajani, en Dënschden 22. Mee 2018 zu Stroossbuerg. © afp

Hien huet sech kritesch Froen unhéieren, awer der nëmme wéineg beäntwert.





Hearing vum Mark Zuckerberg - E Reportage vum Bill Wirtz



Den Hearing vum Mark Zuckerberg am Europaparlament zu Bréissel en Dënschdeg den Owend huet fir grouss Enttäuschung ënnert de Politiker gesuergt. Queesch duerch d'Fraktiounen hunn d'Vertrieder kritiséiert, datt de Grënner vu Facebook vill Froen net wierklech beäntwert huet. Och d'Format vun der Auditioun gouf kritiséiert. Déi Gréng zum Beispill hu gemengt, de President vum Europaparlement Antonio Tajani hätt derfir gesuergt, datt de Mark Zuckerberg net direkt huet missen op all eenzel Fro äntweren mä d'Froen a gesammelter Form virgeluecht krut. De Facebook-Chef hätt doduerch ze vill Raum kritt fir schwiereg Froen z'evitéieren.De Chef vun den europäesche Sozialdemokraten huet d'Format vun der Entrevue carrément eng Farce genannt. E richtegen Austausch mat de Parlamentarier wier net méiglech gewiescht.De Mark Zuckerberg huet sech en Dënschdeg fir de Skandal ëm Cambridge Analytica virun de Fraktiounscheffen vum Europaparlament entschëllegt. Facebook hätt net genuch gemaach fir ze verhënneren, datt Instrumenter, déi ee selwer entwéckelt huet, duerfir benotzt gi fir ze schueden. Dat wier e Feeler gewiescht, esou den Zuckerberg, deen domadder seng Excuse virum amerikanesche Kongress widderholl huet. Fir de Rescht ass de Grënner vum sozialen Netzwierk wéi gesot zimlech flou bliwwen.E Mëttwoch am fréien Nomëtteg huet de Facebook-Chef Rendez-Vous am Elysée zu Paräis beim President Emmanuel Macron, dat am Kader vun enger Entrevue zesumme mat enge 50 aner Firmecheffen, Investisseuren an Intellektueller.

Déi ganz Sëtzung am EU-Parlament kann een nach eng Kéier hei kucken a lauschteren :