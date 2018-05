Trump op Twitter. © AFP/Archives

Den éischten Amendement vun der amerikanescher Constitutioun ass dee vun der Meenungsfräiheet, a genee dee géif hei net respektéiert ginn, wa Leit net op dem President seng reegelméisseg Tweets kéinte reagéieren.



D'Uerteel ass vun der Bundesriichterin vu New York, Naomi Reice Buchwald en Donneschdeg gefall. Den Trump ass also am Feeler, well hie verschidde Leit op sengem perséinlechen Twitter-Konto @realDonaldTrump blockéiert huet. Ëmmerhin huet hien do 52 Millioune Leit déi hie "followen".



Den Ufank vum Dossier war eng Plainte, déi vum Knight Institute deposéiert gouf. Eng Organisatioun, déi d'Meenungsfräiheet schütze wëll an déi vun der University of Columbia ofhänkt. 7 Persounen hu sech dëser Plainte ugeschloss, déi alleguer vum Trump blockéiert goufen.



Ënnert hinne fënnt een ee Komiker vu New York, ee Soziologie-Prof aus dem Maryland, ee Polizist oder och nach eng Sängerin vu Seattle. Si konnten net gesinn, wat den Trump all Dag online op Twitter publizéiert huet.



De Problem war eben och dass se doduercher net op déi verschidden Aussoe vum President reagéiere konnten.



Den Knight Institute ass frou iwwer d'Uerteel a gesäit an dëser Entscheedung eng präzis a korrekt Applikatioun vun de Prinzipie vum éischten Amendement géigeniwwer enger offizieller Zensur vun der Regierung op enger neier Kommunikatiounsplattform.



Den Trump hat se deemools blockéiert, well hien net mat hiren Tweets, déi dacks géint hie geriicht waren, konfrontéiert wollt ginn. Et weess een nach net genee wéi vill Persounen op Twitter vum Trump blockéiert sinn, mä riets geet vun e puer Honnerte vu Konten.



D'Riichterin huet awer an hirer Ried dem Trump keng Befeeler ginn, dës Persounen ze deblockéieren. Allerdéngs huet si gemengt et wier seng Entscheedung et ze maachen, wéi hien d'Uerteel géif interpretéieren.



Den Knight Institute huet d'Hoffnung, dass d'Wäisst Haus d'Decisioun vum Geriicht applizéiere wäert. Am anere Fall soe sech d'Responsabel bereet, de Kampf weider ze leeden.