Wien huet se nach net kritt : d'E-Mailen déi massiv an de leschten Deeg un d'Leit verschéckt goufen, déi sech iergendwann op enger Säit ageschriwwen haten. "Mir wëlle korrekt bleiwen" "Dir musst Bescheed wëssen" oder och nach "Et wier schued wann dir eis géift verloossen"... all Format ass gutt, fir déi nei Reegelen ze respektéieren.Et ass vun elo un obligatoresch, seng Memberen, Useren, Clienten oder Visiteuren iwwer dës nei Reegelung ze informéieren. D'Leit déi op enger Säit ageschriwwe si, mat Donnéeën déi privat sinn, (Numm, Adress, E-Mail, Telefonsnummer) mussen dëst neit Reglement op eng fräiwëlleg an opgekläert Manéier akzeptéieren. Wann se dat net maachen, missten d'Säiten dës Leit net méi an hirer Lëscht halen.An awer maache verschidde Plattformen nach Feeler :Den éisträichesche Jurist Max Schrems, dee fir d'ONG "None Of Your Business" schafft, huet gemierkt, dass verschidde Fënsteren nach een onfräiwëllegen Accord vum User verlaangt : "Dir musst akzeptéieren, soss kënnt dir eise Service net benotzen". De Spezialist ënnersträicht dass esou Prozedure komplett illegal sinn.Seng ONG huet schonn e puer Stonnen nom Lancement vun dësem neie Reglement etlech Plainten eragereecht, wéi zum Beispill a Frankräich géint Google op Android, géint Instagram an der Belsch, WhatsApp zu Hamburg oder och nach Facebook an Éisträich.Een anere Problem deen dëse Freideg och vill Leit gemierkt hunn, ass dass verschidde Säiten ausserhalb vun der EU net méi vun hei aus accessibel sinn. Den offizielle Site vun der Los Angeles Times ass zum Beispill blockéiert. Awer och déi vun der Chicago Tribune, vun der Baltimore Sun oder och nach vun der Orlando Sentinel. Dës Zeitungen, déi alleguer der Grupp Tronc gehéieren, sichen am Moment Optioune fir weider vun Europa aus gelies kënnen ze ginn, an technesch Léisunge fir d'Reglement ze respektéieren.D'Situatioun gëtt vun elo un och streng kontrolléiert a méiglech Sanktioune goufe schonn ugekënnegt. D'EU gesäit vir, all Firma déi dës Privat-Donnéeë fir kommerziell, Marketing oder Publicitéit Zwecker benotze géif, mat Zomme vu bis zu 20 Milliounen Euro oder 4% vum weltwäiten Ëmsaz ze bestrofen.