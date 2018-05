2 Hacker mussen am Oktober viru Geriicht, well se een Deel vun der Video-Plattform gehackt hunn an ënner anerem de Video vun Despacito geläscht hunn.

© youtube printscreen

Hiert Zil waren déi populäerst Videoen op YouTube, Despacito a seng 5 Milliarde Views waren natierlech mat dobäi. Zwee jonk Männer, déi a Frankräich festgeholl gi sinn, stinn ënner Verdacht, d'Chaîne "Vevo" den 10. Abrëll piratéiert ze hunn.Si hunn am Oktober zu Paräis Rendez-vous viru Geriicht, dat huet de franséische Parquet viru Kuerzem matgedeelt. De Video Despacito vum Luis Fonsi gouf mat enger Foto am Stil vun der Netflix-Serie "La Casa del Papel" ersat. D'Fans vum Drake, Katy Perry oder och nach Taylor Swift haten deemools Messagen amplaz vun de respektive Videoe fonnt, wou ënner anerem "Free Palestine" geschriwwe war.YouTube war net direkt betraff vun der Attack, awer just deen Deel, wou meeschtens offiziell Clippe publizéiert ginn. Den Hack huet am Ganze 6 Stonne gedauert a gouf vun engem Duo ënnerschriwwen, dee sech ënnert de Pseudonymme "Prosox" a "Kurois'h" verstoppt. De Paräiser Parquet huet eng Enquête, an Zesummenaarbecht mam Procureur vu Manhattan opgemaach.Déi zwee jonk Fransousen, allebéid 18 Joer al, goufen an den Hautes-Pyrénées an, an der Isère festgeholl. Déi 2 Verdächteg waren der Justiz scho fir ähnlech Faite bekannt, goufe bis elo awer nach ni ugeklot.