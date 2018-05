© AFP

Déi meescht Hautdoktere wiere vum kënschtlechen neuralen Netzwierk (CNN) iwwertraff ginn, heescht et an engem Bericht, deen an der Fachzäitschrëft "Annals of Oncology" publizéiert gouf. De CNN hätt manner Fäll vu schwaarzem Hautkriibs iwwersinn an hätt och eng méi héich Sensibilitéit wéi en Hautdokter.



E Grupp vu Fuerscher aus Däitschland, den USA a Frankräich huet der Kënschtlecher Intelligenz mat Hëllef vun iwwer 100.000 Biller bäibruecht, e geféierleche Melanom vun engem guttaartege Schéinheetsfleck z'ënnerscheeden. De Computer gouf dobäi am Verglach mat 58 Dermatologen aus 17 Länner getest. Am Schnatt hunn d'Dokteren unhand vu Fotoe 86,6% Fäll vun Hautkriibs erkannt, de CNN 95%. Souguer guttaarteg Flecken, hätt de Computer erkannt, wat zu manner onnéidegen Operatioune féiere géif.



D'Doktere waren am Test besser, wa se vun de Patiente méi Infoe kritt hunn. D'Fuerscher ginn dowéinst dovun aus, dass de CNN en nëtzlechen Hëllefsoutil fir nach méi eng séier Diagnos ka sinn. Et wier awer onwahrscheinlech, dass e Computer d'Doktere ersetze wäert.



De Wëssenschaftler no ginn all Joer weltwäit eng 232.000 nei Fäll vu schwaarzem Hautkriibs diagnostizéiert. 55.000 Mënsche stierwen all Joer un der Hautkrankheet.