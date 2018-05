© bmw

Am Ufank gëtt dëse Chargeur nëmme fir ee Modell proposéiert, den 530e iPerformance, en Hybridauto, deen een da ganz einfach iwwer der Basis parke soll, fir seng 9,2 kWh Batterie nees opzelueden.De System besteet aus zwee Deeler, déi ganz einfach installéiert ginn. D'Basis, de GroundPad, gëtt op de Buedem placéiert, an der Garage zum Beispill, do, wou ee säin Auto ëmmer parkt, wann een heemkënnt. Den zweeten Deel, de CarPad, gëtt direkt ënner dem Auto installéiert. Den Transfert vun der Charge geschitt dann, wann déi zwee Deeler ausgeriicht sinn.De Constructeur huet alles virgesinn fir de Chauffer esou gutt wéi méiglech beim Parken ze hëllefen. D'Kamera an de Bildschierm am Auto weise genee, wou een am beschten stoe soll, fir dass d'Oplueden ufänke kann. Dat geschitt direkt, nodeems de Motor ausgeschalt ginn ass - an d'Oplueden hält natierlech automatesch op, wann d'Batterie voll ass. Et ass och virgesinn, seng Luet-Zäiten esou anzestellen, wéi et engem am beschte passt, wat elo schonn mam Kabel de Fall ass.Dëse System braucht an deem heite Fall tëscht 3 a 4 Stonnen, fir eng eidel Batterie komplett opzelueden. D'Induktioun vu BMW gëtt an Däitschland am Juli lancéiert, duerno kommen d'USA, Japan, China a Frankräich drun. Iwwer aner Länner gëtt geschwë kommunizéiert.An Däitschland kaschten de GroundPad 2.315 Euro an den CarPad 890 Euro. Dat Ganzt gëtt mat enger App geliwwert, mat där ee vun iwwerall aus kontrolléiere kann, wéi voll (oder wéi eidel) d'Batterie vum Auto ass, wéi vill Autonomie nach iwwreg bleift a wou Opluet-Statiounen ze fanne sinn.