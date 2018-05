Déi national E-Commerce-Plattform LetzShop.lu geet de 14. September online. E Mëttwoch de Moie war déi offiziell Presentatioun. De Wirtschaftsministère an d'Staatssekretärin Francine Closener sinn d'Initiateuren.





Iwwert dësen Internetsite kënne Lëtzebuerger Geschäfter hir Produiten online verkafen oder awer just weisen, wat se ubidden.

D'Artikele kann een dann an de Buttek selwer siche goen oder heem geliwwert kréien.





Wat ass Letzshop? (30.05.2018) E Video mat der Erklärung.

Communiqué par: ministère de l'Économie

Lors d'une conférence de presse le 30 mai 2018, la secrétaire d'État à l'Économie, Francine Closener, a fait le point, en présence des partenaires impliqués, sur le projet «LetzShop.lu». S'inscrivant dans le «Pakt PRO Commerce» pour soutenir le développement et la digitalisation du commerce de détail urbain, «LetzShop.lu» offre à l'ensemble des commerces luxembourgeois une vitrine en ligne pour mettre en valeur leur offre et pour vendre leurs produits directement par Internet. Les achats effectués à travers la plateforme peuvent soit être livrés au domicile du client, soit être retirés directement dans les magasins, redynamisant ainsi le commerce urbain.

Initié par le ministère de l'Économie, le groupement d'intérêt économique (GIE) Luxembourg for Shopping est en charge de la mise en place et de la gestion de la plateforme nationale pour le commerce en ligne. Le GIE regroupe le ministère de l'Économie, la Chambre de commerce, la Confédération luxembourgeoise du commerce (clc) ainsi que les 16 communes qui participent actuellement au projet. Les commerçants présents sur la plateforme versent au GIE une cotisation annuelle de 500 euros pour profiter de la solution d'e-commerce clé-en-main et mutualisée, sans payer de commission sur les ventes réalisées.



E Bléck op Letzshop (30.05.2018) Wéi gesäit den neien Internetsite aus?



Francine Closener a déclaré: «Le commerce de détail est confronté à de nombreux défis, notamment dans le cadre de l'importance grandissante de la vente en ligne. Le ministère de l'Économie s'efforce donc d'accompagner les entreprises dans leur transition digitale. C'est dans cette optique que s'inscrit la plateforme «LetzShop.lu»: aider les commerçants à affronter le défi digital et contribuer ainsi à dynamiser et à diversifier le commerce de détail».

Dan Biancalana, président du GIE Luxembourg for Shopping, a précisé: «Le commerce de détail des centres urbains contribue de manière substantielle à la diversité économique, à la création d'emplois et à l'échange social dans nos communes. Que ma commune participe au projet «LetzShop.lu» était une évidence pour moi. J'estime que les communes aident ainsi les commerçants à élargir leur clientèle et à augmenter leur visibilité en ligne».

La plateforme sera mise en ligne officiellement en date du 14 septembre 2018. Actuellement, plus de 100 commerces ont déjà confirmé leur participation et la réalisation de leurs boutiques en ligne est en cours. Les commerces luxembourgeois qui souhaitent proposer leurs produits sur la plateforme «LetzShop.lu» et bénéficier ainsi d'une vitrine en ligne pour leur magasin et leurs produits sont invités à contacter l'équipe de «LetzShop.lu» (contact@letzshop.lu) pour de plus amples renseignements.

Les 16 communes partenaires du projet:

Ville de Luxembourg, Commune de Clervaux, Ville de Diekirch, Ville de Differdange, Ville de Dudelange, Ville d'Echternach, Ville d'Esch-sur-Alzette, Ville d'Ettelbruck, Ville de Grevenmacher, Commune de Junglinster, Commune de Mersch, Commune de Mertert, Commune de Pétange, Commune de Rédange, Ville de Remich, Ville de Wiltz.