Dëse fonkelneien Hologramm-Smartphone soll dëse Summer ënner dem Numm Hydrogen One erauskommen. Et kann een mam Apparat Hologramm-Selfie knipsen oder esouguer online shoppen, andeems een de Produit an enger 3D-Versioun viru sech gesäit an och beweege kann. E bësse wéi am Buttek.Et ass och natierlech méiglech een Hologramm-Videochat ze hunn, allerdéngs muss op béide Säiten de nämmlechte Smartphone benotzt ginn.A Wierklechkeet kann een net vun engem richtegen Hologramm schwätzen, awer éischter vun engem opteschen Effekt, mat méi Déift dran, wéi bei engem normale Bild. Et mengt een awer dass d'Bild aus dem Handy erausspréngt, et ass awer nëmmen eng optesch Täuschung. Déi gutt Noriicht ass, et braucht ee wéinstens kee spezielle Brëll, fir vum Effekt profitéieren ze kënnen !E puer Journaliste konnte sech vun dësem neien Objet zu Barcelona am Kader vum Mobile World Congress e Bild maachen, si waren duerchaus méi wéi intresséiert. Allerdéngs konnt e méi rezente Modell vun amerikanesche Journaliste viru Kuerzem getest ginn, an hir Meenung war zimlech gespléckt. E konkret Bild vum Apparat konnt ee bis elo net gesinn, dës Presentatioun ass streng gehale ginn. Et gëtt bis elo just ee Bild vum Handy.D'Publicitéit an der Hologramm-Versioun ass schonn ënnerwee mat Produiten, déi een an 3D bewonnere kann. Eng Technologie, déi virun e puer Jore vun enger englescher Start-up erfonnt ginn. Duerch e System mat engem Ventilator dee mat LED'en equipéiert ass, kann een dräidimensional Biller produzéieren. Et ass also nees kee richtegen Hologramm, awer just eng 3D-Versioun, well d'Iddi hannert dem richtege Konzept nach een Dram bleift.Fir esou ee Smartphone ze kafen, muss een awer schonn e bësse méi déif an d'Täsch gräifen, den éischte Modell misst méi wéi 1.100 Euro kaschten. De Präis fir sech bal een Hologramm-Smartphone leeschten ze kënnen.