D'Titelsäit, déi esou vun de Maschinnen gebaut gouf, hat eng Héicht vun 100 Meter am Himmel zu Folsom a Kalifornien. Genee do ass och de Sëtz vun Intel an der Géigend.D'Foto, déi entstanen ass, koum natierlech och op déi richteg Titelsäit vun der Zeitung. Eng genial Publicitéit fir déi informatesch Grupp, déi ëmmerhin 958 Dronen an enger Kéier geliwwert a programméiert huet.Time huet 2 verschidde Videoe vum Projet online gesat. Den éischte Video ass ganz kuerz, nëmmen 13 Sekonnen, wou een d'Dronen alleguer an hirer Positioun ka gesinn. Den zweete Video dauert méi laang a weist wéi et iwwerhaapt zu dëser ganz aussergewéinlecher Show komme konnt.Eng ganz clever Iwwerleeung, fir op dës ganz speziell Nummer opmierksam ze maachen !