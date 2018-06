© Ellcie Healthy

Eng jonk franséisch Start-up huet zum Beispill esou e magesche Brëll erfonnt, deen eis wärend dem Fuere soll waakreg halen.Eng ronn 15 Sensoren sinn op der ganzer Fläch vum Brëll installéiert a mierken déi éischt Zeechen vum Aschlofen. Wann de Kapp liicht no vir fält oder wann een op eemol méi dacks d'Aen zoumécht.D'Firma Ellcie healthy erkläert an hirer Presentatioun, dass ee mierke kann, wann een am Gaangen ass anzeschlofen, dass d'Aen automatesch méi dacks op an zou ginn a virun Allem och méi laang zou bleiwen.Déi Sensoren si capabel, dat alles ze analyséieren an och ze verstoen. Wann een ufänkt ze dacks ze gaapsen, spillt dat natierlech och eng Roll an de Brëll schéckt all dës Signaler un säi mini Prozesser, deen direkt Alarm schléit.Wann de System mierkt, dass de Chauffer am Gaangen ass anzeschlofen, wäert de Brëll ufänken mat blénken an een Toun wärend 5 Sekonnen spillen. Et kann een och de Brëll mat engem Smartphone vun enger anerer Persoun verbannen, déi net am Auto ass. Déi kritt e Signal a kann esou séier wéi méiglech uruffen, fir de Chauffer waakreg ze halen.Natierlech ass et nach ëmmer besser, direkt stoen ze bleiwen wann ee mierkt, dass ee midd ass oder guer net mam Auto ze fueren a virdrun eng Paus ze maachen. Wann een awer un esou engem Brëll intresséiert ass, muss ee fir dëse System ongeféier 300 Euro op den Dësch leeën.