De Simon Cowell, dee bekannt ass duerch Showe wéi America's Got Talent, X-Factor oder Pop Idol a Groussbritannien oder an den USA, huet säin Handy wärend 10 Méint net méi benotzt.D'Zäit, déi hien um Smartphone verbruecht huet, war fir hien einfach ze vill ginn. Hien hat den Androck, eppes am Liewen ze verpassen. Duerch dës Decisioun, säin Handy am Tirang ze loossen, huet den 58 Joer ale Star bestätegt, dass seng Konzentratioun sech däitlech gebessert huet an dass hie méi op d'Leit ronderëm sech opmierksam gouf.Senger mentaler a geeschteger Gesondheet géif et definitiv besser goen. Hie sot, net permanent um Smartphone ze hänke wier "komesch" an awer ass hien doduerch "méi glécklech" ginn.Wat hien am meeschte genervt hat, war wärend Reuniounen, wann all Mënsch um Smartphone beschäftegt an net op de Sujet konzentréiert war. Och hie war deemools am Feeler, wat sech awer elo geännert huet.E Sondage, deen d'lescht Joer vun Deloitte organiséiert gouf, huet erginn, dass 55% vun de Leit, déi en Handy hunn, hire Smartphone moies bannent 15 Minutten nom Erwächen direkt benotzen. 41% vun de befrote Leit mengen iwwregens, dass hire Partner ze dacks mam Smartphone beschäftegt ass.Nodeems eng speziell App a Skandinavien extrem populär gouf, huet England decidéiert, déi och bäi 170 Universitéiten ze verdeelen. D'Studente gi belount, wa se manner Zäit um Handy verbréngen.Am Moment gëtt alles ënnerholl, fir dass d'Leit progressiv manner connectéiert bleiwen, well (ze) vill Zäit virum Ecran ze verbréngen ass bekanntlech ongesond. Esouguer verschidden Investisseure vun Apple hunn déi amerikanesch Mark opgefuerdert, eppes géint dës modern Ofhängegkeet ze ënnerhuelen.Aner Stare wéi den Elton John, d'Tyra Banks, den Tom Cruise oder d'Sarah Jessica Parker hu sech fir e Liewen ouni Smartphone entscheet.