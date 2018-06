© afp

Nom Cambridge Analytica-Skandal gesäit et aus wéi eng "Never Ending Story" fir Facebook. An awer, hei geet et net ëm e Film, mä ëm eng Enquête, déi d'New York Times virun e Puer Deeg publizéiert huet.D'Zeitung behaapt, dass Handyproduzenten Accès zu perséinlechen Donnéeë vu Facebook-User kruten. Et geet méi wäit, well och hei d'Konte vu Frënn a Kollegen accessibel waren. Dat Ganzt ass virun e puer Jore bei der Installatioun vun der App um Smartphone geschitt, dat ouni d'Erlaabnis vun de betraffene Leit ze froen.Als eenzeg Ausso zu dëse Beschëllegungen huet Facebook geäntwert, dass si "net um Courant" wieren. De soziale Reseau wier och net averstane mat de Schlussfolgerunge vun der amerikanescher Zeitung.An engem Communiqué wëll Facebook nach eng Kéier drun erënneren, dass eng ronn 60 Firme wéi Microsoft, Samsung, HTC, Blackberry, Apple oder och nach Amazon mat hinnen zesummegeschafft hunn, fir eng passend Interface vum Reseau op hirem Smartphone proposéieren ze kënnen.Den Ime Archibong, Vizepresident vun de Partenariater am Beräich vun de Produite bäi Facebook, huet ënnerstrach, dass d'Donnéeë vu Facebook-Utilisateuren net einfach esou ouni Erlaabnis konnten integréiert ginn. Informatiounen iwwer Frënn, wéi zum Beispill Fotoen, wieren nëmmen accessibel um Smartphone gewiescht, wann d'Leit selwer d'Decisioun geholl hätten, dës Detailer mat Frënn ze deelen.Der New York Times no wieren dës Autorisatiounen net grad ëmmer ganz kloer. D'Recherchen, déi d'Zeitung ënnerholl huet, beweisen, dass verschidde Produzente vu Smartphonen ouni Problem op perséinlechen Informatiounen zeréckgräife konnten, och wann déi vu Leit koumen, déi hire private Contenu mat anere Leit guer net deele wollten.Et ass also net kloer, ob dem Zuckerberg säi Verspriechen, "All Contenu, deen op Facebook publizéiert gëtt, gehéiert sengem Auteur an dee soll déi total Kontroll behalen", nach ëmmer gëllt. Dat war virun e puer Woche virum amerikanesche Kongress.Apple huet sengersäits confirméiert, dass esou ee verstoppten Zougrëff op d'App zanter leschte September vu senge Smartphone verschwonnen ass. Amazon huet op d'Froe vun de Journalisten einfach guer näischt geäntwert.