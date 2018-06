De Gilles Despeux vum EuGH iwwer Facebook-Administrateuren De Gilles Despeux ass Attaché de presse beim Europäesche Geriichtshaff.



Bis ewell war dat nach net esou kloer, well dacks op d'Responsabilitéit vun Facebook eleng verwise gouf.Den Europäesche Geriichtshaff zu Lëtzebuerg huet en Dënschdeg de Moien do awer Kloerheet geschaf. Geklot hat eng däitsch Societéit, d'Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, déi vum Landeszentrum fir Dateschutz dozou opgefuerdert gouf, hir Fan-Säit ze läschen.D'Wirtschaftsakademie war der Meenung, datt d'Landeszentrum hätt misste Facebook an d'Mangel huelen an net d'Akademie responsabel maachen.Facebook an den Administrateur sinn hei d'selwecht vill ze responsabiliséieren, huet déi europäesch Cour elo kloergestallt.