Craig Federighi, Senior Vice President vum Software Engineering bäi Apple (4. Juni 2018) © afp

Och Apple probéiert säi Bescht, fir eng konkret Äntwert op de Skandal vun Dateschutz ze liwweren. D'Grupp huet dës Woch am Kader vun hirer Konferenz fir Entwéckler zu San José e puer Annoncen an deem Sënn publizéiert.D'Responsabel wëlle nei Funktiounen installéieren, fir ze verhënneren, dass verschidde Säiten ze vill Informatiounen iwwer eis mat sougenannte "Cookies" sammelen.Et gesäit esou aus, wéi wann dës "Cookies" benotzt ginn, fir Leit online ze verfollegen. Dat wëll Apple net méi. Dësen Echange vun Informatiounen tëscht dem User sengem Apparat (Tablett, Smartphone, Computer) an der Internetsäit, ka ganz vill Detailer iwwer de "Client" präisginn, wéi zum Beispill, wéi eng aner Säiten hie virdrun besicht huet, a wéi eng hien duerno wäert gesinn. Doduercher, dass eng Persoun op den "Like" Knäppchen vu Facebook op enger Säit klickt, kritt de Reseau etlech Informatiounen iwwer de User, ouni säin Accord kritt ze hunn."Mir denken, dass är privat Donnéeë solle privat bleiwen", sot den Craig Federighi, Senior Vizepresident vum Software Engineering, "a mir denken och, dass dir sollt kontrolléiere kënnen, wie se gesäit".Déi ganz clever Intelligenz, déi hannert dem Like-Knäppchen stécht, ass geduecht, fir d'Leit um Internet ze suivéieren. Dëst Joer soll dat bei Apple eriwwer sinn. Déi nei Betribssystemer um iPhone an op Computere sollen et méi komplizéiert maachen, fir Informatiounen iwwer de Smartphone ze kréien, dee grad benotzt gëtt, fir d'Leit online ze verfollegen.Méi komplizéiert heescht awer net onméiglech. Apple probéiert d'Leit ze berouegen, Facebook muss permanent géint Kritik a Problemer kämpfen. Spezialiste froe sech awer, ob de soziale Reseau deen eenzege Schëllegen ass.