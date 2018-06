© afp

#IntraEUcalls will be capped at 19cts/min & 6cts/SMS from 2019 onwards. 2 yrs after my oral question, through thick and thin, we made it! Goodbye to another billshock! Another good news for consumers! #EECC #EUandME — Viviane Reding (@VivianeRedingEU) June 6, 2018

D'EU-Parlament huet d'Baisse an d'Limitte vun de Präisser decidéiert, déi bannent der europäescher Unioun applizéiert ginn.De Roaming gouf virun engem Joer ofgeschaaft, awer dat war nëmmen, wann ee baussent sengem Land war. Déi Uriff, déi vu sengem Land aus an een anert Land gemaach goufen, ware vun dëser neier EU-Reegelung net betraff.Déi nei Tariffer ginn op 19 Cent d'Minutt limitéiert a fir d'SMSe gëllt de Präis vu 6 Cent maximum pro Noriicht. Et ass allerdéngs nëmmen e provisoreschen Accord tëscht dem Parlament an dem Conseil. Dat Ganzt muss nach definitiv vun den zwou Säiten ugeholl ginn.EU-Länner hunn da bis zu zwee Joer Zäit, fir dëst Reglement an hirer nationaler Legislatioun ëmzesetzen. Am Moment ass et nach net ganz kloer wéini et soll a Kraaft trieden. De Pressecommuniqué schwätzt vun enger Applikatioun "bis 2020", woubäi déi Europadeputéiert Viviane Reding e Mëttwoch behaapt huet, et géif 2019 geschéien:All Land an all Operateur däerf bis elo entscheeden, wat mat deenen Uriff geschitt a wéi se verrechent ginn. Zu Lëtzebuerg komme mir zimlech gutt dovunner ewech, awer eis däitsch, belsch oder franséisch Nopere goufen net esou gutt behandelt. Et ass méi intressant, fir e belsche Client vun Däitschland aus an d'Belsch unzeruffen, awer net ëmgedréint. An deem Fall, also vun doheem aus, muss dës Persoun mat zousätzlechen Taxen rechnen.Et ass also de Schluss vun engem europäesche Paradox, a vill Leit haten zanter engem Joer net dru geduecht a goufen och dacks béis iwwerrascht. Et war awer mam Numm "Roaming" kloer, dass nëmmen déi Telefonsgespréicher, déi ausserhalb vu sengem eegene Land ugefaange goufen, betraff waren. Ganz logesch war et net, mä wéi verschidde Responsabel vun der zoustänneger Kommissioun kommentéiert hunn: Alles gëtt besser, Schratt fir Schratt.