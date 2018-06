De "Pool Live Aid" kann also engem hëllefen, beim Billard oder Snooker besser ze ginn, andeems de System däitlech weise kann, wat mam wäisse Ball a mat deenen anere geschitt, ier ee spillt.E System, deen also engem hëlleft, ze verstoen a seng Zich unzepassen ier een e potentielle Feeler maache géif. Esou léiert ee méi séier déi physesch Säit vum Spill.Dës Léisung kann och d'Zich vun engem Spiller ophuelen a späicheren fir herno nees um Dësch gewisen oder online gedeelt ze ginn. E spezielle soziale Reseau ass mat am System integréiert fir Strategien, speziell Situatiounen oder Léisunge mat Fans vun der Sportaart ze deelen.Et muss een, fir vum "Pool Live Aid" profitéieren ze kënnen, awer scho gutt equipéiert sinn: et brauch een e Billardsdësch, e Projekter, dee mat enger kuerzer Distanz schaffe kann, an eng 3D-Kamera, déi Déiften erkenne kann. Déi sinn nämlech net mat am Präis dran.