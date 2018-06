© AFP

Dës Firma soll déi amerikanesch Krichsmarine beliwweren.



Zu deene Cyberattacke wär et am Januar an am Februar komm. Ënnert anerem wären dobäi geheim Pläng fir d’Entwécklung vun engem neien Typ vun anti-Schëffsrakéite fir U-Booter fortkomm.



Fir d’Hacker wär een Departement vum Ministère fir Staatssécherheet zoustänneg gewiescht, sou d’Zeitung.