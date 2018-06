Bis elo hate mer dëse Projet ënner de Numm "Mission E" kannt, den offizielle Numm deen Ufank Juni zréckbehale gouf ass "Taycan". Den däitsche Constructeur huet säin neien 100% elektreschen Auto virun e puer Deeg esou gedeeft.



Den Numm soll, esou Porsche, "jonkt hëtzegt Päerd" heeschen. Den Taycan iwwerhëlt all Charakteristiken vum Mission E Konzept Auto, deen 2015 op der Frankfurter Messe presentéiert gouf. Et gouf vill driwwer geschriwwen, an och gedreemt, och bei eis.



Eng fonkelnei Technik wäert et méiglech maachen, dës 800V-Batterie zu 80% a knapps 15 Minutten opzelueden. Allerdéngs muss een eng speziell Borne hunn, déi et am Ufank nëmmen an Däitschland gëtt. Soss proposéiert och den Autosproduzent eng Induktiounsplack als Alternativ, iwwer déi een den Auto parken an esou automatesch luede kann.



De Sportsauto gëtt also 100% vu Stroum versuergt, wat keen Impakt op d'Performancë vum Auto huet: vun 0 op 100 km/h an 3,5 Sekonnen a vun 0 op 200 km/h an 12 Sekonnen. Porsche bleift also ganz kompetitiv a senge Beräicher Vitess a Sécherheet. Den Auto packt et op eng Autonomie vu 500 km, da muss ee wuel net onbedéngt permanent ze vill Gas ginn.



Den Design gesäit vir, dass den Auto extrem liicht bleift an eng maximal Héicht vun 130 Zentimeter huet. Bannendra gouf alles op de Chauffeur geriicht: De System, fir den Auto ze kontrolléieren, den Tableau de Bord an d'Ecrane riichte sech no him. Eng 3D-Sequenz erkennt, wéi d'Persoun sëtzt oder sech beweegt, a passt all d'Apparater automatesch un, fir dass d'Visioun am beschte passt. Säitespigel goufen zum Beispill och mat Kameraen an Ecranen ersat, fir eng optimal Kontroll ze garantéieren.



Et gëtt op alle Fall eng intressant Course mat Tesla, déi am September zejoert een neie Roadster presentéiert hunn, deen eng Autonomie vun 1000 Kilometer huet a manner wéi 2 Sekonne braucht fir d'Vitesse vun 100 Kilometer an der Stonn z'erreechen.